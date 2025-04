La Coppa del Mondo per Club arriva a San Siro Marotta | L’Inter vuole vincerla

Coppa del Mondo per Club arriva a San Siro. E Giuseppe Marotta, presidente e Ceo dell'Inter, non nasconde le ambizioni verso il grande appuntamento: “È un evento straordinario, unico, il torneo calcistico e sportivo forse più importante. Oggi la Fifa ci ha regalato la possibilità di avere il trofeo qui e noi . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Ladelpera San. E Giuseppe, presidente e Ceo dell'Inter, non nasconde le ambizioni verso il grande appuntamento: “È un evento straordinario, unico, il torneo calcistico e sportivo forse più importante. Oggi la Fifa ci ha regalato la possibilità di avere il trofeo qui e noi .

Marotta: "Inter gioca per vincere il Mondiale per Club". Tutto sul Mondiale per Club 2025, dal calendario a dove vederlo in tv (anche gratis). Quanti milioni di Euro vince il campione del Mondiale per Club FIFA 2025: premi e soldi incassati da ogni squadra. Mondiale per Club 2025, giovedì il sorteggio: le 32 squadre qualificate. Mondiale per Club FIFA 2025: Dazn sceglie Mediaset per la co-Esclusiva anche in Spagna. Sorteggi Mondiale per Club: la composizione degli otto gironi. Ne parlano su altre fonti

(A riportarlo è msn.com:) La Coppa del Mondo per Club arriva a San Siro, Marotta: "L'Inter vuole vincerla" - A San Siro la tappa milanese della Coppa del Mondo per Club, che prima dell'inizio del torneo sarà in tutte le 32 città delle squadre partecipanti ...

(In base a quanto diffuso da msn.com:) Club messicano squalificato dalla Coppa del Mondo per club FIFA, verrà annunciato un sostituto - La Coppa del Mondo per Club FIFA, che si svolge quest'estate per la prima volta con il nuovo formato, ha perso uno dei suoi membri. La FIFA ha confermato che il Club León è stato rimosso ...

(Da una nota di fifa.com si apprende che:) Il calcio incontra l’arte durante la tappa del Trophy tour della Coppa del Mondo per club FIFA ospitata dal Chelsea - e il loro trionfo nella UEFA Champions League contro il Manchester City nel 2021 gli ha garantito un posto nella Coppa del Mondo per club di quest’anno. Il Chelsea arriva quindi alla ...