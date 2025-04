La boa intelligente all’Argentario | monitora i fondali

Talamone, 12 aprile 2025 – L'occhio del grande fratello sottomarino si apre nel golfo tra Talamone e il Monte Argentario. Da qualche giorno, e fino alla fine di settembre una boa intelligente, capace di misurare numerosi dati sottomarini legati ai movimenti e caratteristiche del mare, rimarrà collocata su un fondale di 27 metri al largo del fiume Albegna, a metà strada tra le due mete diportistiche. Una intelligenza artificiale galleggiante per la quale è stata la società Argentovivo s.r.l a chiedere l'autorizzazione al posizionamento sia al Comune di Orbetello che alla Capitaneria di porto di Porto Santo Stefano che ha appena emesso una ordinanza apposita per avvisare i naviganti. La boa ondametrica Sofar per la rilevazione dei dati fisici di onda e corrente nel punto di coordinate si trova nel punto di coordinate marittime 42°29,940'N –011°08,650'E ed è allacciata a un segnale marittimo giallo, alto circa due metri sull'acqua e dotato di segnalazione con luce notturna che lampeggia 5 volte in un periodo di 20 secondi.

