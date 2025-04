Kvaratskhelia è il terzo miglior acquisto invernale del Psg dal 2011 L’Equipe

L’Equipe analizza i migliori acquisti del mercato di gennaio del Psg da quando la proprietà appartiene ad Al-Khelaifi, dunque dal 2011. Da quella stagione, il Paris Saint-Germain ha spesso sfruttato il mercato invernale per rinforzarsi con innesti strategici. In quattordici anni, ben quindici calciatori sono arrivati sotto la Torre Eiffel nel mese di gennaio: alcuni hanno lasciato un’impronta profonda nella storia del club, altri sono passati quasi inosservati. L’ultimo della lista è Khvicha Kvaratskhelia, approdato dal Napoli per 70 milioni di euro e già protagonista in Champions League. L’Equipe lo colloca al terzo posto, sopra a calciatori come Beckham, Draxler, Moura, Lo Celso.Kvaratskhelia già nella top 3 dei migliori acquisti invernali di Al-Khelaifi (Equipe)Col passare degli anni, l’approccio è diventato più cauto. Ilnapolista.it - Kvaratskhelia è il terzo miglior acquisto invernale del Psg dal 2011 (L’Equipe) Leggi su Ilnapolista.it analizza ii acquisti del mercato di gennaio del Psg da quando la proprietà appartiene ad Al-Khelaifi, dunque dal. Da quella stagione, il Paris Saint-Germain ha spesso sfruttato il mercatoper rinforzarsi con innesti strategici. In quattordici anni, ben quindici calciatori sono arrivati sotto la Torre Eiffel nel mese di gennaio: alcuni hanno lasciato un’impronta profonda nella storia del club, altri sono passati quasi inosservati. L’ultimo della lista è Khvicha, approdato dal Napoli per 70 milioni di euro e già protagonista in Champions League.lo colloca alposto, sopra a calciatori come Beckham, Draxler, Moura, Lo Celso.già nella top 3 deii acquisti invernali di Al-Khelaifi (Equipe)Col passare degli anni, l’approccio è diventato più cauto.

