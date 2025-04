Kellogg ' travisato non mi riferivo a spartizione Ucraina'

Ucraina. Nelle discussioni sulla spartizione, mi riferivo ad aree o zone di responsabilità di una forza alleata (senza truppe statunitensi). NON mi riferivo a una spartizione dell'Ucraina": lo scrive su l'inviato speciale di Donald Trump per Ucraina e Russia, Keith Kellogg. Quotidiano.net - Kellogg, 'travisato, non mi riferivo a spartizione Ucraina' Leggi su Quotidiano.net "L'articolo del Times travisa ciò che ho detto. Stavo parlando di una forza di resilienza post-cessate il fuoco a sostegno della sovranità dell'. Nelle discussioni sulla, miad aree o zone di responsabilità di una forza alleata (senza truppe statunitensi). NON mia unadell'": lo scrive su l'inviato speciale di Donald Trump pere Russia, Keith

