Juventus Vlahovic guadagna più di tutti i 34 calciatori del Lecce messi insieme | le ultime sul mercato

Vlahovic al centro dell`attacco della Juventus, che stasera gioca in casa contro il Lecce. Curiosità: il centravanti. Leggi su Calciomercato.com Igor Tudor conferma Dusanal centro dell`attacco della, che stasera gioca in casa contro il. Curiosità: il centravanti.

Vlahovic Juventus verso l’addio? Dalla situazione relativa al contratto ai piani futuri del club : cosa succederà a giugno

di Redazione JuventusNews24Vlahovic Juventus verso l’addio? Dalla situazione relativa al contratto in scadenza nel 2026 ai piani futuri del club: cosa succederà a giugno Il futuro di Dusan ...

Vlahovic - ci risiamo : dalla Serbia altra stoccata alla Juventus

L’attaccante serbo non gioca con i bianconeri, ma il ct Stojkovic lo ha convocato per la Nations League: nuova stoccata Ventitré minuti giocati. Ventitré minuti in tre gare, sono i numeri delle ...

Juventus-Benfica LIVE alle 21 - formazioni ufficiali : Vlahovic titolare - Koopmeiners in panchina

La Juventus ospita il Benfica, in un match in programma stasera alle 21 all`Allianz Stadium e valevole per l`ottava e ultima giornata della...

(Stando a quanto scrive msn.com:) Juventus, Vlahovic guadagna più di tutti i 34 calciatori del Lecce messi insieme: le ultime sul mercato - Igor Tudor conferma Dusan Vlahovic al centro dell`attacco della Juventus, che stasera gioca in casa contro il Lecce. Curiosità: il ...

(Secondo quanto riportato da tuttosport.com:) Vlahovic e la Juve, il rinnovo è utopia: come dirsi addio a cuor leggero - TORINO - Gli sono bastati 12 minuti e 34 secondi per convincere anche i più scettici sostenitori bianconeri, che la sua avventura a Torino sarebbe stata straordinaria. Era il 6 febbraio del 2022, quan ...

(L’agenzia juventusnews24.com ha pubblicato che:) Vlahovic Juve: «è ormai utopia». L’ultima voce sul futuro dell’attaccante serbo non lascia più dubbi. Tutti i dettagli - Vlahovic Juve: l’ultima indiscrezione sul futuro dell’attaccante serbo non lascia più dubbi. Tutti i dettagli sulla situazione che riguarda il numero 9 L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il pun ...