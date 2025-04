Juventus che occasione per il bomber | il presidente lo ha già ceduto

Juventus, attaccante messo sul mercato dal presidente: i bianconeri pronti ad approfittarneSette partite per decidere il proprio destino in campionato, per la Juventus, per lanciarsi quindi verso l’avventura del Mondiale per Club e poi in una sessione di mercato che dovrà portare novità importanti. Il club bianconero deve spiccare il volo verso il rilancio troppo a lungo rimandato e per questo è atteso, ancora una volta, a una finestra di trasferimenti con decisioni fondamentali da prendere.Cristiano Giuntoli non è riuscito a far fruttare la rivoluzione della scorsa estate, ci riproverà di nuovo ma sapendo di avere molti meno margini di errore. Se le sue scelte non dovessero pagare nemmeno in questo caso, potrebbe seriamente essere a rischio anche la sua posizione in quel di Torino. Rompipallone.it - Juventus, che occasione per il bomber: il presidente lo ha già ceduto Leggi su Rompipallone.it Scenari di calciomercato molto interessanti per la, attaccante messo sul mercato dal: i bianconeri pronti ad approfittarneSette partite per decidere il proprio destino in campionato, per la, per lanciarsi quindi verso l’avventura del Mondiale per Club e poi in una sessione di mercato che dovrà portare novità importanti. Il club bianconero deve spiccare il volo verso il rilancio troppo a lungo rimandato e per questo è atteso, ancora una volta, a una finestra di trasferimenti con decisioni fondamentali da prendere.Cristiano Giuntoli non è riuscito a far fruttare la rivoluzione della scorsa estate, ci riproverà di nuovo ma sapendo di avere molti meno margini di errore. Se le sue scelte non dovessero pagare nemmeno in questo caso, potrebbe seriamente essere a rischio anche la sua posizione in quel di Torino.

Potrebbe interessarti anche:

Nico Paz Juventus - il presidente del Como non si nasconde : annuncio sul futuro del talento spagnolo. Cosa succederà

di Redazione JuventusNews24Nico Paz Juventus, il presidente del Como chiarisce la situazione del talento spagnolo: il commento sul futuro del giocatore Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha ...

Lucca Juventus - il presidente dell’Udinese esce allo scoperto : «Vi svelo la posizione del club. Grazie alla famiglia Pozzo…»

di Redazione JuventusNews24Lucca Juventus, il presidente dell’Udinese ha risposto sul futuro dell’attaccante: le dichiarazioni di Soldati Franco Soldati, presidente dell’Udinese, ha parlato ...

Lotito : "Sono il più vincente dopo la Juventus. La Roma? Vorrebbero un presidente presente..."

Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore, ha parlato al programma `Finchè la barca va` su Rai 3. Queste le sue parole. KO A BOLOGNA &n...

Juventus, il bomber per il dopo-Vlahovic: un nome a sorpresa | .it. Bomber Guerra segna, la Juve vince ancora: Next Gen risorta con Brambilla. Arriva dalla provincia e fa subito sfracelli con la Juventus, l'attaccante è già il Re dei Bomber del campionato. Vlahovic saluta la Juve: doppia cessione e nuovo bomber. Perché Vlahovic non ammazza le partite? Tutti i numeri del suo up & down. Juventus-Empoli 4-1, le pagelle: Yildiz indemoniato (7,5), Kolo Muani bomber vero (7,5). Di Gregorio imperfett. Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di gazzetta.it:) Con la qualificazione alla Champions League, Giuntoli avrebbe il budget per un bomber di lusso: è sfida tra i due nigeriani - Con la qualificazione alla Champions League, Giuntoli avrebbe il budget per un bomber di lusso: è sfida tra i due nigeriani ...

(Da quanto emerge da juventusnews24.com:) Mercato Juventus, caccia al bomber del futuro: occhi puntati in Bundesliga, possibile affare da 70 milioni di euro! I dettagli - Mercato Juventus, caccia al bomber del futuro: occhi puntati in Bundesliga, possibile affare da 70 milioni di euro! I dettagli e le ultimissime novità Nel corso della prossima sessione estiva il ...

(Lo segnala asromalive.it:) Osimhen alla Juve: il bomber ha chiuso col nuovo club - Victor Osimhen è il sogno proibito della Juventus di Giuntoli, che sogna di portarlo a Torino in estate: il bomber ex Napoli ... alla cessione definitiva e il presidente dei partenopei non ...