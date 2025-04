Jasmine Paolini ha scelto Marc Lopez ex membro dello staff di Nadal

Jasmine Paolini, dopo la separazione dal suo storico coach Renzo Furlan, ha scelto chi sarà il nuovo allenatore. Si tratta di Marc Lopez, 42enne spagnolo, ex tennista e per anni nello staff di Rafael Nadal. L’annuncio ufficiale è arrivato dalla stessa Paolini con una storia sui suoi account social in cui mostra Lopez intento a osservarla durante una sessione di allenamento.Lo scorso 31 marzo, l’azzurra aveva comunicato sempre sui social la fine del rapporto lavorativo con Renzo Furlan, suo coach per 10 anni. La 29enne toscana ha raggiunto l’apice del tennis mondiale partendo dalla 482esima posizione del ranking che occupava a fine 2015, quando non aveva ancora 20 anni. La sua è stata una crescita lenta, graduale, che sembrava potesse portarla al massimo tra le prime 30 al mondo. Ilfattoquotidiano.it - Jasmine Paolini ha scelto Marc Lopez, ex membro dello staff di Nadal Leggi su Ilfattoquotidiano.it L’azzurra, dopo la separazione dal suo storico coach Renzo Furlan, hachi sarà il nuovo allenatore. Si tratta di, 42enne spagnolo, ex tennista e per anni nellodi Rafael. L’annuncio ufficiale è arrivato dalla stessacon una storia sui suoi account social in cui mostraintento a osservarla durante una sessione di allenamento.Lo scorso 31 marzo, l’azzurra aveva comunicato sempre sui social la fine del rapporto lavorativo con Renzo Furlan, suo coach per 10 anni. La 29enne toscana ha raggiunto l’apice del tennis mondiale partendo dalla 482esima posizione del ranking che occupava a fine 2015, quando non aveva ancora 20 anni. La sua è stata una crescita lenta, graduale, che sembrava potesse portarla al massimo tra le prime 30 al mondo.

