Italia in crisi tra dazi petrolio spread e tassi di cambio | le simulazioni del Dfp

Incassato il disco verde del Consiglio dei ministri, il Documento di finanza pubblica, che ha sostituito il Def, si avvia ad approdare in Parlamento. Stando al documento, le previsioni relative al Pil reale indicano per il 2025 una crescita dello 0,6%, in aumento allo 0,8% nel 2026 e 2027 grazie alla spinta dei consumi. Andamento confermato anche nel 2028. Ma il documento elabora anche quattro simulazioni di impatto sul Pil, a seconda dei rischi che si stanno vivendo in questi ultimi mesi: come un inasprimento del commercio mondiale, cambiamenti dei tassi di cambio, i prezzi dei beni energetici e le condizioni dei mercati finanziari. Con i dazi Pil in aumento di solo il 0,5% nel 2025. Secondo il documento, il primo scenario ipotizzato prevede un indebolimento del commercio mondiale rilevante per l'Italia, con un irrigidimento delle tensioni tra le diverse aree economiche e che porterebbe così ad un inasprimento dei dazi.

