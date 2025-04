Italgas | Toscana Energia utile 43 milioni dividendo 020 euro

Toscana Energia spa (50,66% è del gruppo Italgas; 49,26% soci pubblici) ha approvato il bilancio 2024 con utile netto di 43,565 milioni di euro (+17,8% sul 2023) e un dividendo da 20,85 centesimi di euro per azione per complessivi 30.485.699,69 euro. I dividendi saranno erogati dall'1 luglio 2025. Inoltre, i risultati del bilancio 2024 evidenziano ricavi per 157,508 milioni di euro (+11,1%), margine operativo lordo (Ebitda) a 122,377 milioni (+13%), utile ante imposte pari a 60,93 milioni (+19,7%). L'indebitamento finanziario è di 477,304 milioni di euro e ha registrato un decremento di 16,941 milioni nel 2024 (pari al -3% sul 2023). Gli investimenti tecnici sono pari a 66,76 milioni di cui 35,9 per la sostituzione, ammodernamento ed estensione della rete di distribuzione. Lanazione.it - Italgas: Toscana Energia, utile 43 milioni, dividendo 0,20 euro Leggi su Lanazione.it Firenze, 11 aprile 2025 - L'assemblea degli azionisti dispa (50,66% è del gruppo; 49,26% soci pubblici) ha approvato il bilancio 2024 connetto di 43,565di(+17,8% sul 2023) e unda 20,85 centesimi diper azione per complessivi 30.485.699,69. I dividendi saranno erogati dall'1 luglio 2025. Inoltre, i risultati del bilancio 2024 evidenziano ricavi per 157,508di(+11,1%), margine operativo lordo (Ebitda) a 122,377(+13%),ante imposte pari a 60,93(+19,7%). L'indebitamento finanziario è di 477,304die ha registrato un decremento di 16,941nel 2024 (pari al -3% sul 2023). Gli investimenti tecnici sono pari a 66,76di cui 35,9 per la sostituzione, ammodernamento ed estensione della rete di distribuzione.

Approvato il bilancio. I ricavi a 157 milioni. TOSCANA ENERGIA, APPROVATO IL BILANCIO 2024 CON 43,5 MILIONI DI UTILE NETTO.

