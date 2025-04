Israele | controllo totale dell' asse Morag obiettivo liberare ostaggi e fermare Hamas

Hamas, liberare gli ostaggi e porre fine alla guerra", ha affermato il ministro della Difesa Israel Katz in una dichiarazione dopo che l'esercito ha reso noto di aver preso il controllo totale dell'asse Morag. "L'Idf ha ormai completato la cattura del corridoio Morag che divide Gaza tra Rafah e Khan Younis, rendendo l'intera area tra il corridoio Filadelfia e Morag parte della zona di sicurezza israeliana", ha detto riferendosi alla zona cuscinetto dell'Idf al confine con Gaza. Quotidiano.net - Israele: controllo totale dell'asse Morag, obiettivo liberare ostaggi e fermare Hamas Leggi su Quotidiano.net "Questo è il momento finale per mandare viaglie porre fine alla guerra", ha affermato il ministroa Difesa Israel Katz in una dichiarazione dopo che l'esercito ha reso noto di aver preso il. "L'Idf ha ormai completato la cattura del corridoioche divide Gaza tra Rafah e Khan Younis, rendendo l'intera area tra il corridoio Filadelfia epartea zona di sicurezza israeliana", ha detto riferendosi alla zona cuscinetto'Idf al confine con Gaza.

Netanyahu disposto a compromesso su ostaggi. Rafah circondata dall'esercito israeliano - Katz: da corridoio Filadelfia a corridoio Morag è zona sicurezza d'Israele. Guerra Israele Medio Oriente, Idf: preso controllo completo corridoio Morag a Gaza. LIVE. Katz, da asse Filadelfia a Morag è zona sicurezza Israele. Katz, da asse Filadelfia a Morag è zona sicurezza Israele. Israele-Hamas, le ultime notizie di oggi | L'Onu: Gaza è diventata una zona di morte post-apocalittica. Israele licenzierà i riservisti che hanno criticato la guerra. «Adotta il tuo cecchino». Gli affari emiliani della cyberguerra israeliana. Ne parlano su altre fonti

(Come si legge su quotidiano.net:) Israele: controllo totale dell'asse Morag, obiettivo liberare ostaggi e fermare Hamas - Il ministro della Difesa Israel Katz annuncia il controllo dell'asse Morag da parte dell'Idf per liberare ostaggi e fermare Hamas.

(Da quanto emerge da gaeta.it:) Israele intensifica l’offensiva contro Hamas: il controllo dell’asse Morag e una strategia di sicurezza - Israele intensifica le operazioni militari con il controllo dell'asse Morag, puntando a liberare gli ostaggi e garantire la sicurezza al confine con Gaza, mentre le reazioni internazionali si moltipli ...

(A riportarlo è msn.com:) Israele, il mea culpa dell’esercito: il “fallimento totale” del 7 ottobre 2023 - L’ammissione di un “fallimento totale”, come ... divisione di Gaza e preso il controllo di gran parte del territorio di cui la divisione era responsabile. Israele ha scelto di adottare ...