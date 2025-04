Inviato Usa | Ucraina divisa come Berlino

Ucraina potrebbe essere divisa "quasi come Berlino dopo la Seconda Guerra Mondiale", nell'ambito di un accordo di pace tra Kiev e Mosca. E' lo scenario che ipotizza in un'intervista al Times l'Inviato speciale Usa per Ucraina e Russia, Kellogg. Kellogg ha poi precisato su X: non una "spartizione" ma una "forza di resistenza post-cessate il fuoco a sostegno dell'Ucraina. Mi riferivo ad aree di riferimento o zone di responsabilità per una forza alleata". Ieri a Mosca colloquio di 4 ore tra il Putin e l'altro Inviato Usa Witkoff. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 13.46 L'potrebbe essere"quasidopo la Seconda Guerra Mondiale", nell'ambito di un accordo di pace tra Kiev e Mosca. E' lo scenario che ipotizza in un'intervista al Times l'speciale Usa pere Russia, Kellogg. Kellogg ha poi precisato su X: non una "spartizione" ma una "forza di resistenza post-cessate il fuoco a sostegno dell'. Mi riferivo ad aree di riferimento o zone di responsabilità per una forza alleata". Ieri a Mosca colloquio di 4 ore tra il Putin e l'altroUsa Witkoff.

Potrebbe interessarti anche:

Guerra in Ucraina - Europa divisa a Parigi

Dal vertice informale all’Eliseo convocato da Emmanuel Macron, che si è concluso con un sostanziale nulla di fatto, è uscita un’Europa divisa. All’incontro hanno preso parte i leader di sette Stati ...

Ucraina «divisa come Berlino dopo la seconda guerra mondiale» : l'idea del generale Kellogg (inviato di Trump a Kiev per la pace)

L'Ucraina potrebbe essere divisa come Berlino dopo la seconda guerra mondiale. Lo ha suggerito il generale Keith Kellogg, l'inviato di Donald Trump a Kiev, in un'intervista al...

«Ucraina divisa come Berlino nel 1945» - l’idea scappata all’inviato di Trump (e il dietrofront). La tentazione di cedere il Donbass a Mosca

Dividere l’Ucraina «quasi come Berlino dopo la Seconda guerra mondiale, dove c’era una zona russa, una francese, una britannica e una americana». È l’idea ventilata in un’intervista al Times dal ...

L'inviato Usa: 'L'Ucraina potrebbe essere divisa come Berlino'. Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Inviato speciale Usa: Ucraina potrebbe essere divisa in due come Berlino dopo la seconda guerra mondiale. I dubbi nonostante la smentita. Ucraina divisa come Berlino nel dopoguerra, la proposta Usa che farebbe comodo a Putin. Inviato Usa, l'Ucraina potrebbe essere divisa come Berlino. Guerra Ucraina Russia, ultimatum di Trump per la pace, Witkoff va da Putin. LIVE. "Gli Usa verso sanzioni contro la Russia senza un accordo con l'Ucraina entro aprile" | Incontro tra Putin e l'inviato di Trump Witkoff. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive msn.com:) Inviato Usa, l'Ucraina potrebbe essere divisa come Berlino - L'Ucraina potrebbe essere divisa, "quasi come Berlino dopo la Seconda Guerra Mondiale", nell'ambito di un accordo di pace tra Kiev e Mosca: lo ha detto in un'intervista al Times l'inviato speciale di ...

(Come riferisce msn.com:) Ucraina, la proposta dell'inviato Usa: "Dividerla come Berlino nel dopoguerra". Primo no di Mosca - Ad avanzarla, l'inviato della Casa Bianca Kellogg. Ieri sera il colloquio fiume Putin-Witkoff a San Pietroburgo. Ma la tregua saltata in Ucraina pesa ...

(Il quotidiano ilfattoquotidiano.it ha riportato che:) L’inviato Usa Kellogg: “Ucraina divisa in zone come Berlino dopo la guerra”. No di Mosca: “Rischio escalation” - Una divisione dell’Ucraina in zone controllate militarmente, come Berlino dopo la Seconda guerra mondiale: forze franco-britanniche a ovest, l’esercito russo a est, e in mezzo un’area-cuscinetto demil ...