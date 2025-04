Inter-Cagliari Zalewski titolare per meritarsi la conferma

Zalewski viaggia verso una maglia da titolare in Inter-Cagliari, in programma oggi alle ore 18. Inzaghi è pronto a dare una chance all’esterno polacco, il cui futuro in nerazzurro resta un’incognita.LA PARTITA – Nel 32° turno di Serie A l’Inter riceverà a San Siro il Cagliari. Dopo il pareggio subito in rimonta contro il Parma lo scorso weekend, i nerazzurri non possono permettersi ulteriori passi falsi: l’obiettivo è vincere per andare momentaneamente a + 6 sul Napoli, impegnato lunedì sera contro l’Empoli. Simone Inzaghi ha preparato la gara dovendo calcolare la gestione delle energie della squadra, in vista del ritorno contro il Bayern Monaco in programma mercoledì. Nelle fila dell’Inter si prevedono tra i cinque e i sei cambi di formazione rispetto alla vittoriosa serata dell’Allianz Arena. Inter-news.it - Inter-Cagliari, Zalewski titolare per meritarsi la conferma Leggi su Inter-news.it Nicolaviaggia verso una maglia dain, in programma oggi alle ore 18. Inzaghi è pronto a dare una chance all’esterno polacco, il cui futuro in nerazzurro resta un’incognita.LA PARTITA – Nel 32° turno di Serie A l’riceverà a San Siro il. Dopo il pareggio subito in rimonta contro il Parma lo scorso weekend, i nerazzurri non possono permettersi ulteriori passi falsi: l’obiettivo è vincere per andare momentaneamente a + 6 sul Napoli, impegnato lunedì sera contro l’Empoli. Simone Inzaghi ha preparato la gara dovendo calcolare la gestione delle energie della squadra, in vista del ritorno contro il Bayern Monaco in programma mercoledì. Nelle fila dell’si prevedono tra i cinque e i sei cambi di formazione rispetto alla vittoriosa serata dell’Allianz Arena.

Potrebbe interessarti anche:

L’Inter celebra i 46 anni di Valentino Rossi con una maglia speciale : la indosserà contro il Cagliari

Inter e Nike hanno annunciato una nuova collaborazione con il leggendario campione di motociclismo Valentino Rossi. Il frutto di questa partnership è una maglia speciale che unisce il mondo del ...

Inter-Cagliari : formazioni - dove vederla in tv e streaming

Inter-Cagliari (sabato 12 aprile con calcio d`inizio alle ore 18) è una gara valevole per la 32ª giornata di campionato in Serie A, la...

Inter Cagliari - Inzaghi sceglie il turnover : ecco chi farà il suo esordio dal primo minuto!

di RedazioneInter Cagliari si avvicina, Simone Inzaghi pensa al turnover per il match di Serie A, ecco chi farà il suo esordio dal primo minuto a San Siro, i dettagli Nemmeno il tempo di godere ...

TS - Inter-Cagliari, Inzaghi pensa al turnover: Zalewski pronto all'esordio da titolare. Probabili formazioni di Inter-Cagliari. Verso Inter-Cagliari, Zalewski riuscirà ad avere una chance da titolare nel match a San Siro? Cosa filtra. Inter, le scelte di Inzaghi: prima da titolare per Zalewski, Dimarco torna a sinistra. Inter-Cagliari: Inzaghi rilancia Arnautovic con Lautaro, si rivede Dimarco. Tuttosport - Inter, massiccio turnover contro il Cagliari: le ultime. Ne parlano su altre fonti

(Lo rende noto cagliarinews24.com:) Verso Inter-Cagliari, Zalewski riuscirà ad avere una chance da titolare nel match a San Siro? Cosa filtra - Verso Inter-Cagliari, Nicola Zalewski partirà titolare nel match a San Siro? Le presunte idee del tecnico Simone Inzaghi Nella giornata di domani andrà in scena Inter–Cagliari, match valevole per la 3 ...

(Secondo quanto riportato da msn.com:) TS - Inter-Cagliari, Inzaghi pensa al turnover: Zalewski pronto all'esordio da titolare - Inzaghi scioglierà solo questa mattina gli ultimi dubbi di formazione per il match tra Inter e Cagliari, in programma a San Siro alle ore 18. Secondo Tuttosport in difesa potrebbero partire dall'inizi ...

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) L'undici di Inzaghi per il Cagliari: prima da titolare per Zalewski, Dimarco torna a sinistra - Zalewski verso la prima maglia da titolare nell'Inter che sabato alle 18 ospita il Cagliari a San Siro. Simone Inzaghi gli affiderà la fascia destra al posto di Darmian, chiamato a fare gli straordina ...