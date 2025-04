Inter-Cagliari le formazioni ufficiali | prima da titolare per Zalewski!

Inter-Cagliari, comunicate le formazioni ufficiali del match valido per la trentaduesima giornata della Serie A 2024-2025. Simone Inzaghi ha deciso di puntare su Nicola Zalewski, Davide Frattesi e Marko Arnautovic dal primo minuto.Inter-Cagliari, LE formazioni ufficiali:Inter (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 59 Zalewski, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 8 Arnautovic.A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 9 Thuram, 11 Correa, 15 Acerbi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 36 Darmian, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 95 Bastoni, 99 Taremi.Allenatore: Simone Inzaghi.Cagliari (3-5-1-1): 25 Caprile; 28 Zappa, 26 Mina, 24 Palomino; 19 Zortea, 8 Adopo, 29 Makoumbou, 14 Deiola, 3 Augello; 9 Coman; 91 Piccoli.A disposizione: 1 Ciocci, 71 Sherri, 6 Luperto, 10 Viola, 16 Prati, 18 Marin, 21 Jankto, 30 Pavoletti, 33 Obert, 70 Gaetano, 77 Luvumbo, 80 Mutandwa, 97 Felici. Inter-news.it - Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali: prima da titolare per Zalewski! Leggi su Inter-news.it , comunicate ledel match valido per la trentaduesima giornata della Serie A 2024-2025. Simone Inzaghi ha deciso di puntare su Nicola, Davide Frattesi e Marko Arnautovic dal primo minuto., LE(3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 59, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 8 Arnautovic.A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 9 Thuram, 11 Correa, 15 Acerbi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 36 Darmian, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 95 Bastoni, 99 Taremi.Allenatore: Simone Inzaghi.(3-5-1-1): 25 Caprile; 28 Zappa, 26 Mina, 24 Palomino; 19 Zortea, 8 Adopo, 29 Makoumbou, 14 Deiola, 3 Augello; 9 Coman; 91 Piccoli.A disposizione: 1 Ciocci, 71 Sherri, 6 Luperto, 10 Viola, 16 Prati, 18 Marin, 21 Jankto, 30 Pavoletti, 33 Obert, 70 Gaetano, 77 Luvumbo, 80 Mutandwa, 97 Felici.

Potrebbe interessarti anche:

Inter-Cagliari : formazioni - dove vederla in tv e streaming

Inter-Cagliari (sabato 12 aprile con calcio d`inizio alle ore 18) è una gara valevole per la 32ª giornata di campionato in Serie A, la...

Inter Cagliari : dove vederla - orario e probabili formazioni

Allo Stadio San Siro andrà in scena la sfida di Serie A Inter Cagliari: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio San Siro di Milano si giocherà la gara ...

Dove vedere Torino-Cagliari in tv e streaming gratis : info match e probabili formazioni

La Serie A continua a regalare emozioni e, stasera, lo Stadio Olimpico Grande Torino si prepara ad ospitare un incontro che promette grande spettacolo: Torino contro Cagliari. La 22esima giornata ...

Inter-Cagliari: le formazioni ufficiali. Inter-Cagliari: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro. Inter–Cagliari, le formazioni ufficiali. Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali. Inter-Cagliari, le formazioni UFFICIALI: confermata la novità in difesa. E in attacco…. Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali. Ne parlano su altre fonti

(Il quotidiano ilmessaggero.it ha riportato che:) Inter-Cagliari: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro - L'Inter attende il Cagliari a San Siro per provare a volare anche in campionato. Dopo la frenata contro il Parma e l'impresa nell'andata dei quarti di Champions League con il ...

(Dalle pagine di inter-news.it si apprende che:) Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali: prima da titolare per Zalewski! - Inter-Cagliari, comunicate le formazioni ufficiali del match valido per la trentaduesima giornata della Serie A 2024-2025. Simone Inzaghi ha deciso di - Leggi su Inter-News ...

(Come si legge su msn.com:) Inter-Cagliari le formazioni ufficiali: da Zalewski ad Arnautovic - 12 Aprile 2025 - 16:30 Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari. Saverio Fattori L’Inter, dopo il successo in casa del Bayern Monaco nell’andata dei quarti di Champions, torna a pensare al ...