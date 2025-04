Inter-news.it - Inter-Cagliari 2-0 al 45?, Arnautovic show a San Siro! Gol e assist

Termina sul punteggio di 2-0 il primo tempo di, sfida valevole per la trentaduesima giornata di campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minutiPRIMO TEMPO – Tanta, tantissimain questo primo tempo, nonostante i sei cambi nella formazione titolare rispetto all’impresa contro il Bayern Monaco dello scorso martedì. Bastano 13 minuti ai nerazzurri per aprire il risultato: azione come sempre magistrale della squadra, con un’apertura sulla sinistra per Carlos Augusto, sponda di petto in mezzo conche anticipa tutti – Lautaro Martinez compreso – si inserisce in area di rigore e spara una botta sotto la traversa su cui Caprile non può nulla. Il dominio dell’rischia dirompersi al 25?, quando un errore difensivo lancia Piccoli da solo in campo aperto, l’attaccante delsi presenta a tu-per-tu con Sommer, ma il portiere svizzero con un miracolo cala la saracinesca e tiene invariato il vantaggio.