Incidente choc Thomas muore a soli 4 anni I dubbi sulla tragedia | cosa è successo

tragedia che ha sconvolto la comunità di Boccadifalco e che ha lasciato sgomenti anche al di fuori dei confini di Palermo: il piccolo Thomas Viviano, appena quattro anni, non ce l’ha fatta. Dopo cinque giorni di agonia in Rianimazione, il suo cuore ha smesso di battere nella giornata di ieri, all’Ospedale dei bambini, dove era stato ricoverato in condizioni disperate in seguito a un gravissimo Incidente con una minimoto.Lunedì scorso, Thomas era in sella al piccolo mezzo a due ruote quando, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo andando a schiantarsi contro un muretto nei pressi di via Giovanni Bruno, non lontano da casa. L’urto è stato violentissimo e le conseguenze devastanti: il bambino ha riportato traumi profondi al cranio e al volto. Si è trattato di un Incidente che, fin dal primo momento, è apparso di estrema gravità, non solo per le lesioni riportate, ma anche per la dinamica che ha sollevato interrogativi inquietanti. Leggi su Caffeinamagazine.it Unache ha sconvolto la comunità di Boccadifalco e che ha lasciato sgomenti anche al di fuori dei confini di Palermo: il piccoloViviano, appena quattro, non ce l’ha fatta. Dopo cinque giorni di agonia in Rianimazione, il suo cuore ha smesso di battere nella giornata di ieri, all’Ospedale dei bambini, dove era stato ricoverato in condizioni disperate in seguito a un gravissimocon una minimoto.Lunedì scorso,era in sella al piccolo mezzo a due ruote quando, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo andando a schiantarsi contro un muretto nei pressi di via GiovBruno, non lontano da casa. L’urto è stato violentissimo e le conseguenze devastanti: il bambino ha riportato traumi profondi al cranio e al volto. Si è trattato di unche, fin dal primo momento, è apparso di estrema gravità, non solo per le lesioni riportate, ma anche per la dinamica che ha sollevato interrogativi inquietanti.

Thomas Viviano morto a 4 anni per un incidente in minimoto a Palermo, è deceduto dopo quattro giorni di agonia. Muore in ospedale dopo settimane di agonia, choc a Montecchio. Per Thomas Salvi ora ci sarà l'autopsia. Tra sei mesi sarebbe diventato papà. Uno strazio per l'intera comunità. L'incidente mortale ad Alcara, San Marco d'Alunzio sotto choc: Gabriele Di Simone voleva sposarsi. Un guasto al camion fatale: autista schiacciato dalla cabina. Chuck Coleman morto in un incidente aereo: era uno degli istruttori del film Top Gun Maverick, il video.

(Come riportato da msn.com:) Incidente con la minimoto: Thomas Viviano muore a 4 anni. Dubbi sulla dinamica - Non ce l’ha fatta Thomas Viviano, il bambino di soli quattro anni coinvolto in un grave incidente con una minimoto nel quartiere Boccadifalco, a Palermo. Dopo quattro giorni di lotta tra ...

(Ne dà notizia virgilio.it:) Thomas Viviano morto a 4 anni per un incidente in minimoto a Palermo, è deceduto dopo quattro giorni di agonia - Thomas Viviano di 4 anni è morto dopo un incidente in minimoto a Palermo. Dubbi sulla dinamica: potrebbe non esser stato solo sul mezzo ...

(Come indicato da palermotoday.it:) L'incidente con la minimoto a Boccadifalco, il piccolo Thomas Viviano muore in ospedale - Non ce l'ha fatta il bambino di 4 anni ricoverato al Di Cristina e operato alla testa dopo essersi schiantato contro un muretto. La ricostruzione della dinamica è stata affidata agli agenti dell'Infor ...