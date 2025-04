Incidente a Ballabio | scalatore di 30 anni viene investito da una scarica di sassi e precipita nel vuoto

Ballabio (Lecco) – Prima la scarica di sassi che lo ha investito in pieno, poi la caduta in un canalone. Coinvolto nell’Incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di sabato, è uno scalatore di 30 anni che si stava arrampicando sulla falesia Ballabiot a Ballabio, in provincia di Lecco. L'Incidente Dopo essere stato colpito dai sassi, il trentenne è precipitato di sotto, in un canale molto impervio e praticamente inaccessibile via terra. Chi era con lui ha subito allertato immediatamente i soccorritori e in pochi minuti sono stati mobilitati tutti gli uomini e i mezzi disponibili. Allertati i tecnici volontari del Soccorso alpino, i vigili del fuoco della squadra Saf specializzati in interventi speleo alpino fluviali e il personale sanitario dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Ilgiorno.it - Incidente a Ballabio: scalatore di 30 anni viene investito da una scarica di sassi e precipita nel vuoto Leggi su Ilgiorno.it (Lecco) – Prima ladiche lo hain pieno, poi la caduta in un canalone. Coinvolto nell’, avvenuto nel primo pomeriggio di sabato, è unodi 30che si stava arrampicando sulla falesiat a, in provincia di Lecco. L'Dopo essere stato colpito dai, il trentenne èto di sotto, in un canale molto impervio e praticamente inaccessibile via terra. Chi era con lui ha subito allertato immediatamente i soccorritori e in pochi minuti sono stati mobilitati tutti gli uomini e i mezzi disponibili. Allertati i tecnici volontari del Soccorso alpino, i vigili del fuoco della squadra Saf specializzati in interventi speleo alpino fluviali e il personale sanitario dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu).

