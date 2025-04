Inchiesta scommesse | quando papà Pirlo bloccò i conti del figlio indebitato che giocava con Fagioli

AGI - L'ex campione del mondo Andrea Pirlo, dallo scorso agosto alla ricerca di una panchina dopo essere stato esonerato dalla Sampdoria, avrebbe bloccato i conti del figlio Nicolò (non indagato) che aveva maturato dei debiti giocando con Nicolò Fagioli e altri. Questo emerge dalle carte, visionate dall'AGI, nell'ambito dell'Inchiesta che ha portato la Procura di Milano a chiedere cinque arresti domiciliari per i presunti organizzatori del giro di scommesse illegali e a indagare una dozzina di calciatori che militano o hanno militato in Serie A. I riferimenti a Nicolò Pirlo In una chat tra Pietro Marinoni e Nicolò Fagioli, "vengono fatti evidenti riferimenti anche a Nicolò Pirlo, figlio del noto ex calciatore professionista Andrea Pirlo, ora allenatore. Dai messaggi del 7 giugno 2022 tra i due sembrerebbe che anche Nicolò Pirlo effettui le scommesse tramite le piattaforme gestite da De Tommaso de Giacomo.

Inchiesta scommesse : quando papà Pirlo bloccò i conti del figlio per i debiti con Fagioli

AGI - L'ex campione del mondo Andrea Pirlo, dallo scorso agosto alla ricerca di una panchina dopo essere stato esonerato dalla Sampdoria, avrebbe bloccato i conti del figlio Nicolò, che aveva ...

Il figlio di Pirlo scommetteva con Fagioli - il papà gli avrebbe bloccato i conti (Repubblica)

Emergono in continuazione nuovi elementi sul caso scommesse illegali. Repubblica rivela anche del coinvolgimento del figlio di Andrea Pirlo, Nicolò. L’ex Milan e Juventus avrebbe bloccato i conti ...

