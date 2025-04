Quotidiano.net - Incendio nello stabilimento Sonatrach di Augusta: due operai gravemente ustionati

Leggi su Quotidiano.net

La Procura di Siracusa ha sequestrato l'impianto Butamer all'interno dellodi(Siracusa), dove ieri sera si è verificato un. Duedi 39 e 61 anni sono stati investiti dalle fiamme ed avrebbero ustioni di secondo e terzo grado per il 35 per cento della superficie corporea. Entrambi si trovano ricoverati in prognosi riservata al centroall'ospedale Cannizzaro di Catania.Raffineria Italiana ha fatto sapere che intorno alle ore 20 circa si è verificato "unpresso la sezione F751 dell'impianto Butamer" all'interno del proprio