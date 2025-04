Ilfattoquotidiano.it - Incendio alla raffineria Sonatrach di Augusta: due operai ustionati, sequestrato l’impianto

Unè scoppiato venerdì sera intorno alle 20 nelladi, nel polo industriale di Siracusa. Duedi 39 e 61 anni sono stati investiti dalle fiamme mentre erano impegnati nelle operazioni di riavvio di un forno degli impianti: hanno riportato ustioni in diverse parti del corpo e sono ricoverati in prognosi riservata al centro grandidell’ospedale Cannizzaro di Catania. Il rogo è stato spento in circa tre ore.In un comunicato diffuso sabato mattina, laafferma che “le procedure di emergenza sono state immediatamente attivate, l’è stato domato dalle squadre interne” e “non vi è stato né vi è alcun rischio per l’ambiente e per la popolazione”. Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’incidente c’è una fuoriuscita di butano da un forno.