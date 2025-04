Incarichi bloccati all’Asl Salerno | Nursind e Fials proclamano lo stato di agitazione

Salerno non ce la fanno più a sopportare silenzi e promesse non mantenute. Nonostante gli impegni presi, una parte di loro attende ancora di ricevere l’incarico che spetta di diritto. E nel frattempo, si ritrovano penalizzati, anche economicamente.Una situazione che ha portato i sindacati provinciali di Nursind e Fials a dire “stop” e a proclamare lo stato di agitazione.«Siamo di fronte a una grave mancanza di rispetto verso i lavoratori – denuncia Biagio Tomasco, segretario generale del Nursind Salerno. Alcuni colleghi hanno firmato l’incarico settimane fa, altri, pur avendo gli stessi requisiti, sono stati lasciati indietro senza spiegazioni. Questo crea ingiustizie e frustrazione, ed è inaccettabile».A fare eco, anche il segretario generale della Fials Salerno, Carlo Lopopolo:«L’Asl deve smetterla di fare orecchie da mercante. Anteprima24.it - Incarichi bloccati all’Asl Salerno: Nursind e Fials proclamano lo stato di agitazione Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiSono stanchi, arrabbiati e delusi. I lavoratori dell’Aslnon ce la fanno più a sopportare silenzi e promesse non mantenute. Nonostante gli impegni presi, una parte di loro attende ancora di ricevere l’incarico che spetta di diritto. E nel frattempo, si ritrovano penalizzati, anche economicamente.Una situazione che ha portato i sindacati provinciali dia dire “stop” e a proclamare lodi agitazione.«Siamo di fronte a una grave mancanza di rispetto verso i lavoratori – denuncia Biagio Tomasco, segretario generale del. Alcuni colleghi hanno firmato l’incarico settimane fa, altri, pur avendo gli stessi requisiti, sono stati lasciati indietro senza spiegazioni. Questo crea ingiustizie e frustrazione, ed è inaccettabile».A fare eco, anche il segretario generale della, Carlo Lopopolo:«L’Asl deve smetterla di fare orecchie da mercante.

