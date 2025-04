Inca Cgil compie 80 anni festa anche in Toscana

Inca Cgil, il patronato che si occupa di assistenza e tutela su previdenza, infortuni sul lavoro, pratiche per migranti, riconoscimento prestazioni welfare, compie 80 anni: oggi a San Gimignano (Siena) presso Cappuccina Country Resort si è svolta l'iniziativa "Inca Cgil - 80 anni di strade e successi condivisi", organizzata da Inca Cgil Toscana. "Siamo una struttura di prossimità - ha detto il coordinatore di Inca Cgil Toscana Sandro Renzoni -, un punto di riferimento per la cittadinanza, e vogliamo rafforzare sempre di più la difesa dei diritti di cittadini e cittadine sul welfare, continuando sulla strada della modernizzazione dei servizi, andando incontro alle nuove sfide digitali e dell'intelligenza artificiale, forti dell'aver puntato sulle nostre intelligenze naturali.

