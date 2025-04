In 10mila alla manifestazione pro Palestina a Milano | il corteo partito da piazza Duca d’Aosta

corteo Pro Palestina che è stato organizzato a Milano. Centinaia di bandiere e diversi attivisti con in braccio finti neonati morti coperti da lenzuola sporche di vernice rossa. Leggi su Fanpage.it Sono diecimila le persone presenti alProche è stato organizzato a. Centinaia di bandiere e diversi attivisti con in braccio finti neonati morti coperti da lenzuola sporche di vernice rossa.

In 10mila alla manifestazione pro Palestina a Milano. In 10mila alla manifestazione pro Palestina a Milano: il corteo partito da piazza Duca d'Aosta.

