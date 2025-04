Ilaria Capitani nuova conduttrice di TG3 Linea Notte

Linea Notte, non rimarrà vacante. Da lunedì 14 aprile, a guidare l’appuntamento di mezzaNotte, che fu di Maurizio Mannoni fino al giugno 2022, sarà la caporedattrice Ilaria Capitani.L’annuncio di Monica GiandottiL’azienda mi ha chiesto di assumere un altro incarico e io ho accettato con grande passione ed entusiasmo perché io credo sopra ogni cosa nella Rai, nel Servizio Pubblico. Quindi, da lunedì non sarò più qui ma sarò qui vicino, se vorrete ci vediamo alle 21 su Rai 2 a TG2 Post. Davidemaggio.it - Ilaria Capitani nuova conduttrice di TG3 Linea Notte Leggi su Davidemaggio.it Monica Giandotti, in uscita dal TG3 e alla volta del TG2, ora avrà il difficile compito di risollevare l’appendice serale in access prime time del telegiornale, il TG2 Post che fu di Manuela Moreno (ora a Un Alieno in Patria con Peter Gomez e Paolo Rossi). Ma la conduzione dell’approfondimento notturno di Rai 3, TG3, non rimarrà vacante. Da lunedì 14 aprile, a guidare l’appuntamento di mezza, che fu di Maurizio Mannoni fino al giugno 2022, sarà la caporedattrice.L’annuncio di Monica GiandottiL’azienda mi ha chiesto di assumere un altro incarico e io ho accettato con grande passione ed entusiasmo perché io credo sopra ogni cosa nella Rai, nel Servizio Pubblico. Quindi, da lunedì non sarò più qui ma sarò qui vicino, se vorrete ci vediamo alle 21 su Rai 2 a TG2 Post.

