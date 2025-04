Il Suono di Casa Mia Il Nuovo Singolo di Christian Mascetta con Stefano Bollani

Christian Mascetta ha lanciato ieri 11 aprile il suo Nuovo Singolo “Il Suono di Casa Mia”, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Questo brano segna una nuova tappa nel percorso artistico di Mascetta, con la partecipazione straordinaria del maestro Stefano Bollani, che si unisce alla sua chitarra in un incontro musicale unico.La Magica Sintonia tra Stefano Bollani e Christian Mascetta in un Duello Musicale“Il Suono di Casa Mia” (ascoltalo su Spotify) è una composizione originale che esprime una perfetta sintonia tra il pianoforte di Stefano Bollani e la chitarra di Christian Mascetta. I due musicisti si alternano in un vero e proprio scambio di battute, simile a un duello di scherma musicale. Ogni movimento, preciso e carico di emozione, mescola stati d’animo contrastanti, dalla calma euforia a una riflessione energetica, creando una narrazione musicale avvolgente. Spettacolo.periodicodaily.com - “Il Suono di Casa Mia”, Il Nuovo Singolo di Christian Mascetta con Stefano Bollani Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com Il chitarrista e compositoreha lanciato ieri 11 aprile il suo“IldiMia”, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Questo brano segna una nuova tappa nel percorso artistico di, con la partecipazione straordinaria del maestro, che si unisce alla sua chitarra in un incontro musicale unico.La Magica Sintonia train un Duello Musicale“IldiMia” (ascoltalo su Spotify) è una composizione originale che esprime una perfetta sintonia tra il pianoforte die la chitarra di. I due musicisti si alternano in un vero e proprio scambio di battute, simile a un duello di scherma musicale. Ogni movimento, preciso e carico di emozione, mescola stati d’animo contrastanti, dalla calma euforia a una riflessione energetica, creando una narrazione musicale avvolgente.

Potrebbe interessarti anche:

Suono potente ovunque tu sia : Bose SoundLink Flex con audio ad alta fedeltà (sconto del 22%)

Uno speaker Bluetooth portatile che combina audio ad alta fedeltà, autonomia prolungata e resistenza agli elementi. Il Bose SoundLink Flex (2ª Gen), progettato per un utilizzo all’aperto e in ...

Il suono dei sogni. Le note di Nino Rota per i film di Fellini

Nella rassegna “Intersezioni” l’Orchestra Sinfonica di Milano mette in dialogo la musica con altre arti: domani all’Auditorium di Milano, alle 18, abbiamo “Realtà della visione. Prodigi musicali nel ...

Un suono straordinario per la tua TV : soundbar Bose - ora con il 33% di sconto a soli 199 - 99€

Un audio potente e chiaro in un formato compatto. La soundbar di Bose, piccola ma performante, è ora disponibile su Amazon a 199,99€ grazie a uno sconto del 33%. Ideale per migliorare l’esperienza ...

"Il Suono di Casa Mia", Il Nuovo Singolo di Christian Mascetta con Stefano Bollani. 'Il suono di casa mia', singolo jazz di Mascetta con Bollani. Il chitarrista abruzzese Christian Mascetta presenta il singolo "Il suono di casa mia". Martino Ruggieri, due stelle Michelin in 18 mesi a Parigi, apre in Puglia: «È casa mia. Qui mi gioco tutto.... Gibson Les Paul R0 BOTB. "Suono i blues a casa mia”, il nuovo album di Riccardo Migliarini. Testi in italiano e Gubbio come ispirazione. Ne parlano su altre fonti

(Secondo quanto riportato da msn.com:) 'Il suono di casa mia', singolo jazz di Mascetta con Bollani - (ANSA) - LANCIANO, 09 APR - Sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, da venerdì 11 aprile, 'Il suono di casa mia', nuovo singolo del chitarrista e compositore di Lanciano (Chieti) ...

() Il suono di casa mia: il nuovo singolo di Christian Mascetta con Stefano Bollani in arrivo l’11 aprile - Christian Mascetta lancia il singolo "Il suono di casa mia" l'11 aprile, anticipando l'album "Ricami", arricchito dalla collaborazione con il pianista Stefano Bollani e concerti dal vivo in programma.