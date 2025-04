Il regista di Sailor Moon rivela | Molto del mio lavoro si ispira a un film horror di Dario Argento

Sailor Moon ha rivelato che il suo lavoro è stato influenzato da uno dei film horror del regista Dario Argento. Quando si pensa a Sailor Moon, la mente corre a capelli color pastello, trasformazioni scintillanti e cattivi sconfitti a colpi di amore e giustizia. Eppure, dietro il fascino zuccheroso dello shojo più iconico degli anni '90, si nasconde anche un cuore pulsante di oscurità estetica e inquietudine. A rivelarlo è Kunihiko Ikuhara, uno dei registi che più hanno segnato la rotta dell'animazione giapponese moderna, che a distanza di anni rivela che Molto del suo lavoro è ispirato a un film horror di Dario Argento. Quando l'horror incontra Sailor Moon Entrato nella galassia Toei Animation nel 1986, Ikuhara ha lasciato un'impronta . Movieplayer.it - Il regista di Sailor Moon rivela: "Molto del mio lavoro si ispira a un film horror di Dario Argento" Leggi su Movieplayer.it Uno dei registi che ha contribuito a dare vita all'anime dihato che il suoè stato influenzato da uno deidel. Quando si pensa a, la mente corre a capelli color pastello, trasformazioni scintillanti e cattivi sconfitti a colpi di amore e giustizia. Eppure, dietro il fascino zuccheroso dello shojo più iconico degli anni '90, si nasconde anche un cuore pulsante di oscurità estetica e inquietudine. Arlo è Kunihiko Ikuhara, uno dei registi che più hanno segnato la rotta dell'animazione giapponese moderna, che a distanza di annichedel suoto a undi. Quando l'incontraEntrato nella galassia Toei Animation nel 1986, Ikuhara ha lasciato un'impronta .

