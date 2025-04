Il Pisa domina con la Reggiana | 0-2 Accelerata per la Serie A

Pisa riprende al meglio il proprio cammino. A Reggio Emilia, davanti a quasi 4mila tifosi che hanno tappezzato il settore ospiti del Mapei Stadium, vincono e convincono. 2-0. Succede tutto nel primo tempo, con le reti di Lind e Tramoni. In attesa della sfida dello Spezia a Mantova, i nerazzurri allungano i punti di distacco al secondo posto. Per entrambe le squadre la partita ha un solo risultato possibile: la vittoria. L’intenzione di entrambe le squadre si vede sin da subito, con entrambi gli undici che dai primi istanti mostrano la loro foga. Un po’ troppa per quanto riguarda Solbakken. Il centrocampista norvegese, alla prima presenza da titolare in stagione, viene ammonito dopo appena un minuto in seguito a un intervento in ritardo su Portanova. Sport.quotidiano.net - Il Pisa domina con la Reggiana: 0-2. Accelerata per la Serie A Leggi su Sport.quotidiano.net Reggio Emilia, 12 aprile 2025 – Inzaghi si era dichiarato tranquillo e sereno prima della partita. E d’altronde, chi meglio di lui conosce la sua squadra? Ilriprende al meglio il proprio cammino. A Reggio Emilia, davanti a quasi 4mila tifosi che hanno tappezzato il settore ospiti del Mapei Stadium, vincono e convincono. 2-0. Succede tutto nel primo tempo, con le reti di Lind e Tramoni. In attesa della sfida dello Spezia a Mantova, i nerazzurri allungano i punti di distacco al secondo posto. Per entrambe le squadre la partita ha un solo risultato possibile: la vittoria. L’intenzione di entrambe le squadre si vede sin da subito, con entrambi gli undici che dai primi istanti mostrano la loro foga. Un po’ troppa per quanto riguarda Solbakken. Il centrocampista norvegese, alla prima presenza da titolare in stagione, viene ammonito dopo appena un minuto in seguito a un intervento in ritardo su Portanova.

Potrebbe interessarti anche:

Oscar 2025 : Emilia Pérez batte ben due record - tra cui la prima attrice transgender a ricevere una candidatura

In un’edizione segnata da eventi drammatici come i devastanti incendi a Los Angeles, il mondo del cinema si è unito per celebrare Emilia Pérez, il narco-musical targato Netflix che affronta temi di ...

Oscar 2025 : ‘Emilia Perez’ regina delle nomination - sarà sfida con ‘The Brutalist’ e ‘Anora’

Roma, 23 gennaio 2025 – Sono state annunciate le nomination agli Oscar 2025, che saranno consegnati nella notte fra domenica 2 e lunedì 3 marzo. E ci consegnano le prime sorprese e le prime ...

Incidente Finale Emilia - finisce fuori strada e muore

Finale Emilia (Modena), 18 gennaio 2025 – Tragico incidente attorno alle ore 19 a Finale Emilia in via per Ferrara. Una Toyota è finita fuori strada, ribaltandosi ed andando a sbattere contro un ...

Il Pisa domina con la Reggiana: 0-2. Accelerata per la Serie A. I nerazzurri vincono e convincono | REGGIANA-PISA 0-2. Serie B, il Sassuolo domina a Mantova e allunga in vetta. Pisa sconfitto dal Cittadella. Serie B: Palermo, si sblocca Pohjanpalo ma contro il Mantova non basta. La Juve Stabia domina il Cosenza, il Cesena in 10 ferma il Pisa. Serie B, un ottimo Palermo domina lo Spezia e sale in zona play off. Le pagelle di Spezia-Reggiana. Marras tuttofare, Rozzio domina di testa ma non riesce ad evitare l'unico errore.... Ne parlano su altre fonti