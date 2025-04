Il Mattino | Per il Napoli questo non è un Buongiorno

Mattino: “Per il Napoli questo non è un Buongiorno”">Pino Taormina per Il Mattino racconta un Antonio Conte più determinato che mai. Nonostante l’emergenza infortuni che ha colpito duramente il Napoli, il tecnico non concede alibi e continua a crederci: l’obiettivo è vincere tutte le partite da qui alla fine per inseguire il sogno scudetto.La lista degli indisponibili si allunga: oltre agli squalificati Di Lorenzo e Anguissa, e allo stop di Spinazzola, si aggiunge l’infortunio di Alessandro Buongiorno, fermato da una tendinopatia agli adduttori. Per il difensore ex Torino si prevede uno stop di almeno tre settimane. Spazio dunque a Juan Jesus in difesa, mentre a destra toccherà a Mazzocchi prendere il posto del capitano.Conte non vuole sentir parlare di emergenza: “Vogliamo e dobbiamo vincere”, ripete ai suoi. Napolipiu.com - Il Mattino: “Per il Napoli questo non è un Buongiorno” Leggi su Napolipiu.com Il: “Per ilnon è un”">Pino Taormina per Ilracconta un Antonio Conte più determinato che mai. Nonostante l’emergenza infortuni che ha colpito duramente il, il tecnico non concede alibi e continua a crederci: l’obiettivo è vincere tutte le partite da qui alla fine per inseguire il sogno scudetto.La lista degli indisponibili si allunga: oltre agli squalificati Di Lorenzo e Anguissa, e allo stop di Spinazzola, si aggiunge l’infortunio di Alessandro, fermato da una tendinopatia agli adduttori. Per il difensore ex Torino si prevede uno stop di almeno tre settimane. Spazio dunque a Juan Jesus in difesa, mentre a destra toccherà a Mazzocchi prendere il posto del capitano.Conte non vuole sentir parlare di emergenza: “Vogliamo e dobbiamo vincere”, ripete ai suoi.

Potrebbe interessarti anche:

Napoli - due acquisti da 90 milioni di euro : l’annuncio de Il Mattino

L’edizione odierna de Il Mattino scrive del Napoli e degli ultimi giorni di mercato invernale del club partenopeo. Secondo quanto rivelato dalla nota testata vicina alle vicende del club ...

Napoli - omicidio di Pasquale D’Anna a Fuorigrotta : l’agguato avviene nelle prime ore del mattino

Un agguato ha scosso il quartiere Fuorigrotta di Napoli intorno alle 6.40 di domenica mattina. Due uomini, un 41enne e un 34enne, sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco mentre si trovavano ...

Il Mattino : “Napoli - pronti 150 milioni per il mercato estivo”

Il Mattino: “Napoli, pronti 150 milioni per il mercato estivo”"> l Napoli sta pianificando una nuova fase di investimenti per la prossima stagione, con almeno 150 milioni di euro pronti a essere ...

Napoli-Empoli, Buongiorno salta (almeno) 3 partite: formazione di emergenza per Conte. Bologna-Napoli, infortunio per Meret e Buongiorno: quando rientreranno. BUONGIORNO a Il Mattino: «E' un NAPOLI cazzuto... non molliamo mai. Inter e Atalanta? Pensiamo solo a noi». E su Lukaku ammette.... IL DIFENSORE - Buongiorno spiega: "Il Napoli è cazzuto, non molliamo mai! Scudetto? Vogliamo rendere orgogliosi i tifosi fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata". Il Mattino - Buongiorno ancora in panchina: Conte non vuole rischiare di pregiudicare il pieno recupero. Napoli, Buongiorno scalda i motori: con l'Udinese vuole esserci. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive napolipiu.com:) Il Mattino: “Per il Napoli questo non è un Buongiorno” - Pino Taormina per Il Mattino racconta un Antonio Conte più determinato che mai. Nonostante l’emergenza infortuni che ha colpito duramente il Napoli, il tecnico non concede alibi e continua a crederci: ...

(Secondo quanto riportato da ilmattino.it:) Napoli-Empoli, Buongiorno salta (almeno) 3 partite: formazione di emergenza per Conte - Più forti degli infortuni. Guai a trattare gli azzurri di Conte come una banda di reduci incerottati, zoppi e stanchi. Mandereste il tecnico leccese su tutte le furie. A sette giornate ...

(Il quotidiano ilnapolionline.com ha riportato che:) Il Mattino – “Napoli, il punto è d’oro ma non basta!” - Guardare il bicchiere mezzo pieno: il Napoli resta saldamente in zona Champions e mantiene invariata la distanza di 3 punti dall’Inter capolista. Tuttavia, il pareggio contro il Bologna lascia l’amaro ...