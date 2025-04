Ilnapolista.it - Il Marsiglia è un club mangia allenatori, a De Zerbi sta bene: «mi piace essere al centro delle polemiche»

«Bisognerebbe anche chiedersi: perché un allenatore non dura più di due anni all’OM? Questo tipo di giornate mi farebbero quasi venire voglia di rimanere due, tre, quattro, cinque anni, mial». Questa è una dichiarazioni ripresa da Le Parisien di Roberto De, tecnico del, durante la conferenza stampa di venerdì. La sua frase ha aperto un dibattito diventato negli anni un vero e proprio argomento di discussione a. Il quotidiano francese quindi analizza questa discussione.Leggi anche: A Deè rimasto un solo difensore centrale ma non vuole cambiare tatticamente il(L’Equipe)Glirimasti un anno o meno al. Ora è il turno di De“A parte Roland Gransart (1981-1984, tre anni e mezzo), Rolland Courbis (1997-1999, due anni e mezzo), Éric Gerets (2007-2009, quasi due anni), Didier Deschamps (2009-2012, tre anni) e Rudi Garcia (2016-2019, due anni e mezzo), sono numerose le persone che sono rimaste asolo per un breve periodo.