Il giro vorticoso di scommesse e la chat Poker senza Zaniolo con 10mila messaggi

Gli investigatori impegnati nell'inchiesta sulle scommesse illegali hanno contato quasi diecimila messaggi in una chat chiamata "Poker senza Zaniolo", fulcro del «vorticoso» giro di giocate che coinvolgeva diversi calciatori. Ne facevano parte Mattia Perin, che l'aveva creata, Hector Firpo, Leandro Paredes, Matteo Falzarano, Weston McKennie, tra i calciatori, Pietro Marinoni (presunto organizzatore).

Il calciatore indagato Sandro Tonali, interrogato dai pm il 17 ottobre 2023, ha raccontato come funzionava il ‘sistema’ per saldare i debiti con i gestori delle piattaforme per le scommesse ...

Riflettori sul gioco d'azzardo. I finanzieri della compagnia di Tarquinia hanno concluso una serie di interventi sul territorio nell’ambito del piano coordinato di controllo posto a tutela della ...

Viareggio (Lucca), 12 febbraio 2025 – Un giro di scommesse illegali per circa 50 milioni di euro, 12 persone indagate e sequestri per 6 milioni in almeno due società. Sono i numeri di una vasta ...

