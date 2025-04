Il Comune di Paupisi partecipa al bando energia

Paupisi presieduta dal sindaco Salvatore Coletta ha approvato l'atto di indirizzo per la predisposizione di tutti i provvedimenti, di atti e documenti per partecipare all'Avviso pubblico "Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza energetica – C.S.E. 2025" emanato dal Ministero della Transizione Ecologica relativo alla concessione di contributi per la Realizzazione di interventi di efficientamento energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici pubblici attraverso l'acquisizione tramite le procedure telematiche del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di beni e servizi, relativamente ai seguenti edifici comunali.L'amministrazione Coletta ha individuato quali stabili comunali per questi interventi: la Casa Comunale in Piazza Don Tommaso Boscaino, gli impianti sportivi alla via Aldo Moro lungo la Provinciale 108, lo stabile sito alla Frazione San Pietro destinato a centro polivalente ed il fabbricato sito alla contrada Mandarisi.

