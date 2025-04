Il Cardinale di Napoli ed Enzo Avitabile insieme per una preghiera in musica

Napoli e del Maestro Enzo Avitabile da oggi 12 aprile. Una preghiera in musica, scritta insieme al maestro Enzo Avitabile, e il rito della Lavanda dei piedi, vissuto accanto alle realtà dell’associazionismo impegnate nella diffusione di una cultura di pace. Due gesti . 2anews.it - Il Cardinale di Napoli ed Enzo Avitabile insieme per una preghiera in musica Leggi su 2anews.it La canzone e il video saranno disponibili sui canali social della Chiesa die del Maestroda oggi 12 aprile. Unain, scrittaal maestro, e il rito della Lavanda dei piedi, vissuto accanto alle realtà dell’associazionismo impegnate nella diffusione di una cultura di pace. Due gesti .

Canto di Pace, il Cardinale con Enzo Avitabile. Don Mimmo Battaglia ed Enzo Avitabile, una preghiera in musica per invocare la Pace.

(Come riferisce ansa.it:) Cardinale di Napoli e Avitabile insieme per preghiera in musica - Una preghiera in musica, scritta insieme al maestro Enzo Avitabile, e il rito della Lavanda dei piedi, vissuto accanto alle realtà dell'associazionismo impegnate nella diffusione di una cultura di pac ...

() Enzo Avitabile scrive una preghiera in musica insieme a don Mimmo Battaglia - L'arcivescovo di Napoli offrirà alla città una preghiera inedita, 'Perdonaci la pace', che per la prima volta è stata tradotta in napoletano e musicata ...

