Idf preso il controllo completo del corridoio Morag a Gaza

preso il controllo completo del corridoio Morag nel sud di Gaza, isolando la città di Rafah da Khan Younis. Rafah è ora completamente circondata dall'esercito, con la 36ma divisione dell'Idf che controlla il Morag e la divisione Gaza che opera nel corridoio Filadelfia, la zona di confine tra Egitto e Gaza. Quotidiano.net - Idf, preso il controllo completo del corridoio Morag a Gaza Leggi su Quotidiano.net L'esercito israeliano annuncia di averildelnel sud di, isolando la città di Rafah da Khan Younis. Rafah è ora completamente circondata dall'esercito, con la 36ma divisione dell'Idf che controlla ile la divisioneche opera nelFiladelfia, la zona di confine tra Egitto e

Guerra Israele Medio Oriente, Idf: preso controllo completo corridoio Morag a Gaza. LIVE. Israele-Hamas, le ultime notizie di oggi | L'Onu: Gaza è diventata una zona di morte post-apocalittica. Israele licenzierà i riservisti che hanno criticato la guerra.

(Lo segnala msn.com:) Idf, preso il controllo completo del corridoio Morag a Gaza - L'esercito israeliano annuncia di aver preso il controllo completo del corridoio Morag nel sud di Gaza, isolando la città di Rafah da Khan Younis. (ANSA) ...

(In base a quanto diffuso da msn.com:) Tel Aviv, Houthi rivendicano attacco. Nyt: "Versione Idf falsa: le ambulanze avevano luci emergenza" - Media, almeno 5 persone uccise a Gaza dagli attacchi dell'Idf Almeno cinque persone sono state uccise dall'alba a Gaza, mentre Israele continua a bombardare Khan Younis, nella Striscia meridionale, p ...