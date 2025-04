IA e Studio Ghibli | e se domani non ci fosse un Hayao Miyazaki da copiare?

Ghibli suscita delle necessarie riflessioni. Da bambino mettevo i miei personaggi preferiti contro il vetro con un foglio bianco sopra e li ricalcavo. Lo facevo abitualmente per imparare a disegnare Goldrake con il suo pilota Actarus e gli altri robot che a seguire hanno invaso le nostre tv, ma a cascata più o meno tutti i cartoni animati che guardavo alla fine degli anni '70, per lo più anime. Se fossi bambino oggi, forse non lo farei, forse avrei già imparato che mi basterebbe dire a uno dei tanti tool di generazione immagini "disegnami Goldrake che combatte con un mostro" o qualunque altro prompt più . Movieplayer.it - IA e Studio Ghibli: e se domani non ci fosse un Hayao Miyazaki da copiare? Leggi su Movieplayer.it Non siamo contro l'intelligenza artificiale, né contro nessun altro nuovo sviluppo tecnologico a prescindere. Ma il boom delle immagini in stilesuscita delle necessarie riflessioni. Da bambino mettevo i miei personaggi preferiti contro il vetro con un foglio bianco sopra e li ricalcavo. Lo facevo abitualmente per imparare a disegnare Goldrake con il suo pilota Actarus e gli altri robot che a seguire hanno invaso le nostre tv, ma a cascata più o meno tutti i cartoni animati che guardavo alla fine degli anni '70, per lo più anime. Se fossi bambino oggi, forse non lo farei, forse avrei già imparato che mi basterebbe dire a uno dei tanti tool di generazione immagini "disegnami Goldrake che combatte con un mostro" o qualunque altro prompt più .

IA e Studio Ghibli: e se domani non ci fosse un Hayao Miyazaki da copiare?. Il caso dello Studio Ghibli e il dibattito sulle intelligenze artificiali. Come fare immagini in stile Ghibli. Quando l'intelligenza artificiale imita lo Studio Ghibli è omaggio o plagio?. Come creare immagini in stile Studio Ghibli con ChatGPT (e altre IA). IA, ChatGpt e l'invasione dei meme in stile Studio Ghibli: polemica sul diritto d'autore. Ne parlano su altre fonti

