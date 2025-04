I salmoni migrano più in fretta nei fiumi inquinati da un noto sonnifero | lo strano effetto scoperto in Svezia

fiumi causato dal clobazam, un farmaco della classe delle benzodiazepine per ridurre l’ansia e favorire il sonno, influisce sul comportamento migratorio dei salmoni: l’effetto è stato scoperto in Svezia, nel fiume Dal, durante la migrazione verso il Mar Baltico. Leggi su Fanpage.it L’inquinamento deicausato dal clobazam, un farmaco della classe delle benzodiazepine per ridurre l’ansia e favorire il sonno, influisce sul comportamento migratorio dei: l’è statoin, nel fiume Dal, durante la migrazione verso il Mar Baltico.

