Ha abusato sessualmente del cadavere di un senzatetto in metropolitana | l’orrore ripreso dalle telecamere di sorveglianza

metropolitana di Manhattan. Da martedì sera, 8 aprile, un uomo è accusato di aver abusato sessualmente del cadavere di un senzatetto, apparentemente deceduto per cause naturali. La scoperta è stata fatta grazie alla segnalazione di un passeggero che ha notato il corpo senza vita a bordo di un vagone della linea R. Dopo aver ricevuto l’allerta, gli agenti hanno esaminato le telecamere di sorveglianza, ricostruendo i dettagli del caso.Le immagini mostrano una donna che, intorno alle 23:00, fruga nel corpo della vittima, prendendo alcuni oggetti dai suoi vestiti prima di fuggire. Successivamente, intorno alla mezzanotte, un uomo si è avvicinato al cadavere e, dopo aver preso gli oggetti rimanenti, ha abusato sessualmente del corpo. Ilfattoquotidiano.it - “Ha abusato sessualmente del cadavere di un senzatetto in metropolitana”: l’orrore ripreso dalle telecamere di sorveglianza Leggi su Ilfattoquotidiano.it La polizia di New York sta indagando su un episodio macabro avvenuto nelladi Manhattan. Da martedì sera, 8 aprile, un uomo è accusato di averdeldi un, apparentemente deceduto per cause naturali. La scoperta è stata fatta grazie alla segnalazione di un passeggero che ha notato il corpo senza vita a bordo di un vagone della linea R. Dopo aver ricevuto l’allerta, gli agenti hanno esaminato ledi, ricostruendo i dettagli del caso.Le immagini mostrano una donna che, intorno alle 23:00, fruga nel corpo della vittima, prendendo alcuni oggetti dai suoi vestiti prima di fuggire. Successivamente, intorno alla mezzanotte, un uomo si è avvicinato ale, dopo aver preso gli oggetti rimanenti, hadel corpo.

