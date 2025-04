Gunther confessa | Lavorare con Vince McMahon è stato strano

Gunther non si trattiene nel raccontare i suoi primi giorni nel main roster della WWE, e di certo non spende parole di elogio per Vince McMahon. In una nuova intervista a The Ariel Helwani Show, l'attuale campione del mondo dei pesi massimi della WWE ha riflettuto sul periodo trascorso sotto la guida di Vince, dopo essere stato promosso da NXT UK nell'aprile 2022. Sebbene abbia trovato rapidamente successo Vincendo il titolo intercontinentale contro Ricochet, dietro le quinte la situazione era tutt'altro che semplice:"Ho lavorato sotto Vince per quattro mesi ed è stata un'esperienza piuttosto strana" ha ammesso Gunther. "Le indicazioni erano confuse e non era chiaro cosa ci si aspettasse da me." Tutto è cambiato rapidamente quando, nel luglio 2022, Triple H ha preso in mano la direzione creativa: Gunther non ha esitato a riconoscergli il merito della sua crescita: "Ho sempre fatto parte del team di Hunter.

