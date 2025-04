Guida ubriaco e provoca incidente | condannato ma il giudice dimentica la revoca della patente

condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per lesioni personali gravi a seguito di un incidente stradale, ma il giudice “dimentica” la revoca della patente come sanzione accessoria. E deve intervenire la Cassazione per ricordare che la legge lo impone.Il casoL’imputato, un. Perugiatoday.it - Guida ubriaco e provoca incidente: condannato, ma il giudice "dimentica" la revoca della patente Leggi su Perugiatoday.it a un anno e quattro mesi di reclusione per lesioni personali gravi a seguito di unstradale, ma il” lacome sanzione accessoria. E deve intervenire la Cassazione per ricordare che la legge lo impone.Il casoL’imputato, un.

