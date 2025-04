Ilfattoquotidiano.it - Graziano Mesina, morto l’ex bandito sardo: era stato scarcerato venerdì per motivi di salute

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

all’età di 83 anniche proprioeradopo che era stata accolta l’istanza di differimento pena perdipresentata al tribunale di sorveglianza di Milano dalle avvocate, Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier.primula rossa del banditismosi trovava nel reparto di Polizia penitenziaria dell’ospedale San Paolo di Milano dove eratrasferito dal carcere di Opera nel quale era detenuto da due anni., classe 1942 di Orgosolo, noto come Gratzianeddu, nasce in una famiglia numerosa, penultimo di undici figli. Viene arreper la prima volta a 14 anni per porto d’armi abusivo, un fucile calibro 16. L’arresto porta a una condanna a cinque anni e due anni di perdono giudiziale. Da lì la carriera criminale nel banditismofatta di rapimenti eccellenti ed evasioni celebri, alcune delle quali (dieci su 22) perfettamente riuscite.