Graziano Mesina l’ultimo bandito sardo | una vita tra evasioni e sequestri

Graziano Mesina, per tutti “Gratzianeddu”, è stato il volto più noto del banditismo sardo del dopoguerra. Conosciuto come l’uomo dei sequestri e delle evasioni, è stato anche il mediatore che contribuì alla liberazione del piccolo Farouk Kassam, e uno dei detenuti più noti a cui un presidente della Repubblica abbia concesso la grazia. È morto oggi all’età di 83 anni, dopo essere stato scarcerato per motivi di salute appena 24 ore prima. Tg24.sky.it - Graziano Mesina, l’ultimo bandito sardo: una vita tra evasioni e sequestri Leggi su Tg24.sky.it , per tutti “Gratzianeddu”, è stato il volto più noto del banditismodel dopoguerra. Conosciuto come l’uomo deie delle, è stato anche il mediatore che contribuì alla liberazione del piccolo Farouk Kassam, e uno dei detenuti più noti a cui un presidente della Repubblica abbia concesso la grazia. È morto oggi all’età di 83 anni, dopo essere stato scarcerato per motivi di salute appena 24 ore prima.

Potrebbe interessarti anche:

Graziano Mesina - il bandito sardo tra leggenda e realtà

AGI - Graziano Mesina, noto anche come Gratzianeddu, è uno dei banditi più famosi della Sardegna. Nato il 4 aprile 1942, Mesina ha vissuto una vita tra fughe spettacolari, rapimenti e ...

È morto Graziano Mesina

AGI - Graziano Mesina è morto. Lo riporta il quotidiano regionale L'Unione Sarda. L'ex primula rossa del banditismo sardo aveva 83 anni. Ieri aveva lasciato il carcere di Opera, per essere ...

È morto Graziano Mesina - l’ex bandito sardo era stato scarcerato per motivi di salute

È morto all'età di 83 anni Graziano Mesina, che proprio ieri era stato scarcerato dopo che era stata accolta l'istanza di differimento pena per motivi di salute presentata al tribunale di ...

Graziano Mesina, ultimo bandito sardo: una vita tra fughe e sequestri. Graziano Mesina, l'ultimo bandito sardo: storia di una vita per il crimine, tra fughe e rapimenti. È morto Graziano Mesina: era appena stato scarcerato per motivi di salute. Graziano Mesina, morto l’ex bandito sardo: era stato scarcerato venerdì per motivi di salute. Addio a Graziano Mesina, l’ultimo bandito sardo: morto a 83 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore. Graziano Mesina, una vita in fuga dal carcere. Ne parlano su altre fonti

(Come indicato da msn.com:) Graziano Mesina, l'ultimo bandito sardo: storia di una vita per il crimine, tra fughe e rapimenti - Mesina aveva compiuto 83 anni lo scorso 4 aprile, era malato da tempo. Dal dicembre del 2021 si trovava in carcere per scontare 24 anni ricalcolati sulla condanna a 30 anni per associazione a delinque ...

(L’agenzia huffingtonpost.it ha pubblicato che:) Graziano Mesina, una vita da brigante. L'Anonima sarda, i sequestri e le evasioni, il caso Farouk e la grazia revocata - Bandito-pastore sin da ragazzino, Gratzianeddu da Orgosolo ha trascorso metà dei suoi 83 anni in prigione, con continui tentativi di scappare dalle carceri di ...

(In base alle informazioni di tg24.sky.it:) Graziano Mesina, l’ultimo bandito sardo: una vita tra evasioni e sequestri - Graziano Mesina, per tutti “Gratzianeddu”, è stato il volto più noto del banditismo sardo del dopoguerra. Conosciuto come l’uomo dei sequestri e delle evasioni, è stato anche il mediatore che contribu ...