Graziano Mesina il bandito sardo tra leggenda e realtà

Graziano Mesina, noto anche come Gratzianeddu, è uno dei banditi più famosi della Sardegna. Nato il 4 aprile 1942, Mesina ha vissuto una vita tra fughe spettacolari, rapimenti e incarcerazioni, diventando una figura leggendaria nel panorama criminale italiano. Gli inizi e le prime fughe Mesina iniziò la sua carriera criminale molto giovane, con il primo arresto a soli 14 anni per possesso di un fucile rubato. Negli anni successivi, fu arrestato più volte per vari reati, tra cui tentato omicidio e sparatorie in luoghi pubblici. La sua abilità nel fuggire dalle autorità divenne presto nota: nel 1962, riuscì a evadere da un treno-prigione e, nello stesso anno, da un ospedale carcerario. Il "re dei rapimenti" Negli anni '60 e '70, Mesina divenne famoso per una serie di rapimenti, guadagnandosi il soprannome di "Re dei Rapimenti".

AGI - Graziano Mesina è morto. Lo riporta il quotidiano regionale L'Unione Sarda. L'ex primula rossa del banditismo sardo aveva 83 anni. Ieri aveva lasciato il carcere di Opera, per essere ...

