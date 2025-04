Graziano Mesina è morto l?ex primula rossa del banditismo sardo aveva lasciato il carcere ieri | era malato terminale

Graziano Mesina è morto. L?ex primula rossa del banditismo sardo aveva compiuto 83 anni lo scorso 4 aprile: ieri - 11 aprile - aveva lasciato il carcere di Opera per essere trasferito in. Ilmessaggero.it - Graziano Mesina è morto, l?ex primula rossa del banditismo sardo aveva lasciato il carcere ieri: era malato terminale Leggi su Ilmessaggero.it . L?exdelcompiuto 83 anni lo scorso 4 aprile:- 11 aprile -ildi Opera per essere trasferito in.

