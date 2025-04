Grande Fratello | Lorenzo difende Shaila dagli attacchi social | Merita rispetto anche se ci siamo lasciati

Shaila nella finale del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato torna sui social per difenderla dagli attacchi degli Shailenzo, i fan della coppia nata nella Casa. Nel turbolento finale del Grande Fratello, uno dei momenti più discussi è stato l'addio tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Una decisione inaspettata, quella della ballerina, che ha scelto di chiudere la relazione proprio sotto i riflettori dell'ultima puntata. Da quel momento, per Shaila è iniziato un periodo molto difficile, segnato non solo dal dolore personale, ma anche dagli attacchi feroci dei fan della coppia - gli ormai noti "Shailenzo". Shaila parla del suo malessere dopo il GF I supporter della love story nata tra le mura della Casa, infatti, non hanno preso affatto bene la rottura. Anziché comprendere la . Movieplayer.it - Grande Fratello: Lorenzo difende Shaila dagli attacchi social: “Merita rispetto, anche se ci siamo lasciati" Leggi su Movieplayer.it Dopo la rottura connella finale delSpolverato torna suiperrladegli Shailenzo, i fan della coppia nata nella Casa. Nel turbolento finale del, uno dei momenti più discussi è stato l'addio traGatta eSpolverato. Una decisione inaspettata, quella della ballerina, che ha scelto di chiudere la relazione proprio sotto i riflettori dell'ultima puntata. Da quel momento, perè iniziato un periodo molto difficile, segnato non solo dal dolore personale, maferoci dei fan della coppia - gli ormai noti "Shailenzo".parla del suo malessere dopo il GF I supporter della love story nata tra le mura della Casa, infatti, non hanno preso affatto bene la rottura. Anziché comprendere la .

Grande Fratello: Lorenzo difende Shaila dagli attacchi social: "Merita rispetto, anche se ci siamo lasciati". Lorenzo Spolverato difende la ex Shaila Gatta: «L'odio nei suoi confronti non lo accetto, fermatevi». Grande Fratello, Ilaria Galassi difende Shaila Gatta dopo la rottura con Lorenzo Spolverato. Lorenzo Spolverato difende Shaila Gatta: "Non sta bene. Basta con gli insulti, sono giorni difficili". Grande Fratello, Ilaria Galassi difende Shaila Gatta dopo la rottura con Lorenzo Spolverato. GF, Lorenzo attacca Helena e Jessica la difende: "Voglio vomitare".

