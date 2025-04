Gp del Qatar di MotoGp oggi la gara Sprint | orario e dove vederla in tv

MotoGp sbarca in Qatar, dove oggi, sabato 12 aprile, andrà in scena la gara Sprint. Sul circuito di Lusail Bagnaia, trionfatore ad Austin, va a caccia del compagno in Ducati Marc Marquez, secondo della classifica Piloti a un punto di distanza dal fratello Alex, mentre Pecco insegue al terzo posto.gara Sprint MotoGp, orario e dove vederla in tvLa gara Sprint di MotoGp è in programma oggi, sabato 12 aprile, alle ore 19. La Sprint sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport e disponibili anche in chiaro su TV8, così come in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sul sito web di TV8.(Fonte Adnkronos)Foto MotoGp/Facebookilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

