Gp del Bahrain di F1 | Piastri è il più veloce nelle seconde libere Leclerc è quarto

Piastri ha conquistato il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain di Formula Uno. Nella quarta gara del Mondiale tornano in pista le monoposto più veloci del pianeta.Il racconto della gara – Fonte AnsaIl pilota australiano, in 1’30?505, ha preceduto il compagno di scuderia Lando Norris, il migliore nelle prime libere, staccato di meno di un decimo.Molto più lontani tutti gli altri piloti, con George Russell terzo a quasi mezzo secondo con la Mercedes e Charles Leclerc quarto, il ferrarista piazzatosi appena più in dietro rispetto al britannico.Bene Kimi Antonelli, quinto con la seconda Mercedes, e anche il francese Isack Hadjar, sesto con la RB, mentre Lewis Hamilton ha fatto segnare l’ottavo tempo, staccato di oltre un secondo da Piastri, dietro a Max Verstappen con la Red Bull, relegato invece a otto decimi. Leggi su Ilfaroonline.it Oscarha conquistato il miglior tempo nella seconda sessione di provedel Gran Premio deldi Formula Uno. Nella quarta gara del Mondiale tornano in pista le monoposto più veloci del pianeta.Il racconto della gara – Fonte AnsaIl pilota australiano, in 1’30?505, ha preceduto il compagno di scuderia Lando Norris, il miglioreprime, staccato di meno di un decimo.Molto più lontani tutti gli altri piloti, con George Russell terzo a quasi mezzo secondo con la Mercedes e Charles, il ferrarista piazzatosi appena più in dietro rispetto al britannico.Bene Kimi Antonelli, quinto con la seconda Mercedes, e anche il francese Isack Hadjar, sesto con la RB, mentre Lewis Hamilton ha fatto segnare l’ottavo tempo, staccato di oltre un secondo da, dietro a Max Verstappen con la Red Bull, relegato invece a otto decimi.

Potrebbe interessarti anche:

F1 - GP Bahrain 2025 : risultati e classifica FP2. Piastri il migliore - Leclerc quarto davanti ad Antonelli

Si chiude la prima giornata di lavoro sul tracciato di Sakhir: va in archivio la seconda sessione di prove libere del GP del Bahrain, quarta tappa del Mondiale 2025 di F1, con le McLaren davanti a ...

McLaren dominante nelle prove libere in Bahrain - Norris e Piastri senza rivali : Ferrari lontane

Le McLaren di Piastri e Norris mostrano una netta superiorità nelle prove libere del GP del Bahrain della Formula 1 2025: avversari lontani nelle simulazioni di qualifica e di passo gara, comprese ...

F1 - Lewis Hamilton : “Avremo un aggiornamento in Bahrain”

La conferma è arrivata. Non c’erano certezze rispetto alle intenzioni della Ferrari di presentarsi nel quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1 in Bahrain con nuovi “pezzi” da introdurre sulla ...

Gp Bahrain: Piastri il più veloce nelle libere 2, quarto Leclerc. F1 Gp Bahrain, i risultati delle prove libere: Piastri il più veloce davanti a Norris, Leclerc quarto e Hamilton 8°. Antonelli 5°. F1 GP Bahrain | Piastri svetta nel venerdì di Sakhir: gli highlights delle libere [VIDEO]. F1, Gp Bahrain libere: McLaren alza la voce, Piastri e Norris staccano tutti. Leclerc quarto, Hamilton ottavo. Gp del Bahrain di F1: Piastri è il più veloce nelle seconde libere. Leclerc è quarto. F1. GP Bahrain, "Contento di essere in McLaren e non in Bull Red. Siamo i più veloci": il realismo (e l’ambizione) di Piastri. Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è msn.com:) F1 GP Bahrain | Piastri svetta nel venerdì di Sakhir: gli highlights delle libere [VIDEO] - F1 GP Bahrain - Oscar Piastri ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain. L’australiano ha firmato un ottimo 1'30"505, tempo che gli ha permesso di mettersi d ...

(Come si legge su msn.com:) F1 GP Bahrain | Pirelli, il venerdì di Sakhir mette in risalto la forza della McLaren - F1 GP Bahrain – Prima giornata di libere dominata da McLaren in Bahrain, con Lando Norris e Oscar Piastri protagonisti ...

(Ne dà notizia msn.com:) F1 GP Bahrain | McLaren devastante nel venerdì di Sakhir, Piastri e Norris volano in ogni condizione - La McLaren si conferma come una forza della natura. La MCL39 ha dato una pista a tutti nel venerdì del Bahrain. È chiaro, parliamo soltanto di prove libere, ci mancherebbe, ma analizzando un po' il pa ...