Gianmarco Steri tronista a Uomini e Donne | spunta un dubbio sulla sua sincerità

Gianmarco Steri è salito sul trono di Uomini e Donne dopo non essere stato scelto da Martina De Ioannon, e la sua promozione da parte di Maria De Filippi è stata accolta con entusiasmo dai telespettatori. Il giovane romano, già molto seguito e amato dal pubblico, ha ricevuto oltre 8mila richieste da parte di aspiranti corteggiatrici.

Gianmarco Steri - tronista a Uomini e Donne : “Cerco una donna bella ma anche con una bella testa”

Gianmarco Steri è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Dopo la scelta di Martina De Ioannon che ha deciso di uscire dal programma con Ciro Solimeno, la redazione del programma gli ha offerto il ...

Uomini e Donne - l'opinione della puntata : Gianmarco Steri si conferma il Mr Darcy di Centocelle! (VIDEO)

Oggi, lunedì 10 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Spazio alle dinamiche del trono over, ma anche a Gianmarco Steri che conferma di essere davvero il Mr Darcy di ...

Uomini e Donne - Gianmarco Steri “sceglie” : lacrime e una corteggiatrice se ne va

Gianmarco Steri continua a essere al centro delle dinamiche di Uomini e Donne. Nella registrazione dell’11 Marzo 2025 ha vissuto momenti di forte tensione con le sue corteggiatrici. Dopo un’esterna ...

(A darne comunicazione è dailynews24.it:) Gianmarco Steri tronista a Uomini e Donne: spunta un dubbio sulla sua sincerità - Gianmarco Steri sotto accusa a Uomini e Donne: una segnalazione anonima mette in dubbio la sua sincerità e le reali intenzioni sul trono.

(In base alle informazioni di ilsussidiario.net:) Gianmarco Steri tra Francesca, Cristina e Nadia a Uomini e Donne/ L’esperto: “Non gli interessa nessuna” - Gianmarco Steri tra Cristina, Francesca e Nadia ma per l'esperto di Uomini e Donne il tronista non è interessato a nessuna.

(Come riferisce viagginews.com:) “A lui non piace lei”, spunta un inaspettato retroscena su Gianmarco di Uomini e donne - Negli ultimi giorni è spuntato fuori un pesante retroscena su Gianmarco: il tronista di Uomini e donne è finito al centro del caos.