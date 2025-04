Gianluigi Paragone affonda il sogno europeo | VIDEO

Gianluigi Paragone per una chiacchierata ad alta tensione sulla nuova guerra dei dazi scatenata da Donald Trump. È l'inizio di una nuova stagione economica, e non tutti sono pronti. Mentre gli Stati Uniti stringono i bulloni e mettono al centro il lavoro americano, l'Unione Europea continua a ripetere slogan vuoti ignorando l'evidenza: Trump sta ridimensionando il mercato globale e vuole negoziare. Paragone demolisce le certezze dell'establishment, mette in discussione le politiche economiche europee e denuncia il fallimento di un'UE, che predica integrazione ma subisce ogni crisi senza strumenti. Con lui, numeri e analisi diventano un'arma contro la narrazione dominante. La posta in gioco? Il futuro industriale dell'Occidente. Iltempo.it - Gianluigi Paragone "affonda" il sogno europeo | VIDEO Leggi su Iltempo.it Nella nuova puntata di Go Red or Go Blue, Eleonora Tomassi ospitaper una chiacchierata ad alta tensione sulla nuova guerra dei dazi scatenata da Donald Trump. È l'inizio di una nuova stagione economica, e non tutti sono pronti. Mentre gli Stati Uniti stringono i bulloni e mettono al centro il lavoro americano, l'Unione Europea continua a ripetere slogan vuoti ignorando l'evidenza: Trump sta ridimensionando il mercato globale e vuole negoziare.demolisce le certezze dell'establishment, mette in discussione le politiche economiche europee e denuncia il fallimento di un'UE, che predica integrazione ma subisce ogni crisi senza strumenti. Con lui, numeri e analisi diventano un'arma contro la narrazione dominante. La posta in gioco? Il futuro industriale dell'Occidente.

Go Red or Go Blue, Gianluigi Paragone "affonda" il sogno europeo.