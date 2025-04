Geir Pedersen dell' Onu | Israele destabilizza la Siria urgono inchieste indipendenti

destabilizzazione della situazione". Lo ha affermato Geir Pedersen, l'inviato speciale dell'Onu in Siria, commentando la situazione nel Paese arabo, nel contesto dei recenti raid dello Stato ebraico. "Abbiamo bisogno di un processo davvero inclusivo ma abbiamo anche bisogno della fine delle sanzioni", ha aggiunto Pedersen, in un'intervento durante il forum diplomatico di Antalya in Turchia, sottolineando come sia anche necessario avere inchieste indipendenti sui recenti scontri tra forze di Damasco e la minoranza alawita. Quotidiano.net - Geir Pedersen dell'Onu: Israele destabilizza la Siria, urgono inchieste indipendenti Leggi su Quotidiano.net "Gli israeliani devono fermare quello che stanno facendo, questo è giocare con il fuoco, contribuisce allazionea situazione". Lo ha affermato, l'inviato speciale'Onu in, commentando la situazione nel Paese arabo, nel contesto dei recenti raido Stato ebraico. "Abbiamo bisogno di un processo davvero inclusivo ma abbiamo anche bisognoa finee sanzioni", ha aggiunto, in un'intervento durante il forum diplomatico di Antalya in Turchia, sottolineando come sia anche necessario averesui recenti scontri tra forze di Damasco e la minoranza alawita.

Il Consiglio di sicurezza Onu: "Il processo politico sia inclusivo" - L'inviato Onu in Siria: "Scontri fra curdi e milizie turche, possibile escalation catastrofica". In Siria riaprono scuole e uffici, Al Jolani incontra il rappresentante dell'Onu. L’inviato Onu in Siria: Israele cessi raid e occupazione. Guerra in Medio Oriente e Siria, le news di oggi 18 dicembre 2024. Israele, Netanyahu sente Trump: "Necessità di completare la vittoria" - LaPresse. Inviato Onu in Siria, 'Israele deve fermarsi'. Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di quotidiano.net:) Geir Pedersen dell'Onu: Israele destabilizza la Siria, urgono inchieste indipendenti - L'inviato speciale Onu in Siria, Geir Pedersen, critica i raid israeliani e chiede inchieste sui scontri in Siria.

(Da quanto emerge da servizitelevideo.rai.it:) Onu: "In Siria Israele gioca col fuoco" - "In Siria Israele gioca col fuoco" "Gli israeliani devono fermare quello che stanno facendo. Questo è giocare con il fuoco. Contribuisce alla desta- bilizzazione della situazione". Lo ha sostenuto ...

(Lo segnala cdt.ch:) L'ambasciatrice di Israele a Berna: «Israele non commette un genocidio» - Ifat Reshef si è detta allarmata per l'aumento degli atti di antisemitismo e ha criticato alcune posizioni del governo elvetico – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ...