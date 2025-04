Garlasco i genitori di Andrea Sempio rompono il silenzio

genitori di Andrea Sempio, recentemente tornato al centro delle indagini per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Garlasco, hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in sua difesa. (Continua.)Leggi anche: Delitto di Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio a "Chi l'ha visto?": le sue paroleLeggi anche: Delitto di Garlasco, le parole di Alberto Stasi condannato per l'omicidio di Chiara PoggiDelitto di Garlasco, i genitori di Andrea Sempio rompono il silenzioDi recente, Andrea Sempio è tornato al centro delle indagini sul delitto di Garlasco, consumatosi nel 2007. La morte della giovane Chiara Poggi, infatti, è ancora avvolta nel mistero, nonostante per l'omicidio sia stato condannato Alberto Stasi. Nel frattempo, i genitori di Andrea Sempio hanno deciso di rompere il silenzio dopo gli ultimi avvenimenti.

Delitto Garlasco - Andrea Sempio parla di Chiara Poggi e del Dna : “Per la prima volta c’è un test vero”

“Sul DNA sono tranquillo, frequentavo quella casa”, ha detto Andrea Sempio, ospite in studio a Quarto Grado, parlando del delitto di Garlasco e anche del suo rapporto con Chiara Poggi. Sull'amico ...

Garlasco - il Dna di Andrea Sempio riapre il caso : cosa è cambiato davvero rispetto alle precedenti indagini e cosa si può scoprire dal materiale genetico

Ora al centro dell’attenzione c’è lui: Andrea Sempio. Era amico di Matteo, il fratello minore di Chiara Poggi, all’epoca del cosiddetto delitto di Garlasco. Domattina Andrea si dovrà sottoporre al ...

Delitto Garlasco - Andrea Sempio sottoposto all'esame del Dna. Difesa : "Siamo tranquilli"

Andrea Sempio è stato sottoposto all'esame del Dna, in quanto indagato per omicidio in concorso con ignoti nel nuovo filone giudiziario sull'assassinio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007 a Garlasco." ...

(Secondo quanto riportato da fanpage.it:) Garlasco, i genitori di Andrea Sempio: “Se avessimo avuto sospetti lo avremmo portato dai carabinieri” - Andrea Sempio torna indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. I genitori, Giuseppe e Daniela, lo difendono a Quarto Grado: “È sempre stato un ragazzo maturo e onesto. Non abbiamo mai avuto dubbi sulla ...

(Risulta da fonti di msn.com che:) Delitto di Garlasco, la madre di Andrea Sempio: "Tantissima rabbia" - Da un lato lo sconcerto per un'inchiesta che a loro avviso "non ha alcun fondamento"; dall'altro la convinzione - mai sopita - che il figlio Andrea con l'omicidio di Chiara Poggi non c'entri nulla. Da ...

(Da quanto emerge da gaeta.it:) I genitori di Andrea Sempio difendono il figlio nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi - Riapertura dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi: i genitori di Andrea Sempio difendono l'innocenza del figlio, denunciando accuse infondate e il dolore di una famiglia tormentata.