Forza Italia | Periferie al centro abbiamo portato la buona politica ad Ostia

Periferie al centro” abbiamo portato la buona politica ad Ostia per una rinnovata stagione di attenzione verso chi abita i quartieri più decentrati della Capitale, spesso abbandonati dalla Giunta Gualtieri. Con una delegazione di Forza Italia composta dal Presidente della Commissione Periferie Alessandro Battilocchio, dal Responsabile nazionale organizzazione Francesco Battistoni, dal consigliere regionale Marco Colarossi e dai Consiglieri comunali Francesco Carpano e Rachele Mussolini, alla presenza di rappresentanti dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, abbiamo effettuato un sopralluogo presso una delle principali piazze di spaccio della città, Piazza Gasparri, nelle vie limitrofe, nelle zone di degrado dell’Idroscalo.Ovunque abbiamo ascoltato cittadini che chiedono rigenerazione urbana, legalità, sicurezza, decoro, servizi ma anche capacità di attrarre investimenti e aumentare i posti di lavoro. Leggi su Ilfaroonline.it Roma, 12 aprile – «Con l’iniziativa “allaadper una rinnovata stagione di attenzione verso chi abita i quartieri più decentrati della Capitale, spesso abbandonati dalla Giunta Gualtieri. Con una delegazione dicomposta dal Presidente della CommissioneAlessandro Battilocchio, dal Responsabile nazionale organizzazione Francesco Battistoni, dal consigliere regionale Marco Colarossi e dai Consiglieri comunali Francesco Carpano e Rachele Mussolini, alla presenza di rappresentanti dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza,effettuato un sopralluogo presso una delle principali piazze di spaccio della città, Piazza Gasparri, nelle vie limitrofe, nelle zone di degrado dell’Idroscalo.Ovunqueascoltato cittadini che chiedono rigenerazione urbana, legalità, sicurezza, decoro, servizi ma anche capacità di attrarre investimenti e aumentare i posti di lavoro.

Potrebbe interessarti anche:

Vince 150 mila euro ad Affari Tuoi - la gioia di Mariano Scarpetta : "Abbiamo portato in alto il nome di Sora"

La vincita di 150 mila euro di Mariano Scarpetta ad Affari Tuoi non è di certo passata inosservata nella città di Sora e in tutta la provincia. Il sorano era presente in trasmissione dai primi ...

F1 - Lewis Hamilton : “Giornata dura a Melbourne - non abbiamo portato la macchina in finestra”

Un inizio complicato per Lewis Hamilton e la Ferrari nel primo round del Mondiale 2025 di F1. In Australia, in una gara condizionata dalla pioggia, il britannico ha concluso in decima posizione e ha ...

Lucio Corsi - parla Tommaso Ottomano - il chitarrista con lui sul palco : «Topo Gigio? Il ratto è per tutti immondizia - noi l’abbiamo portato a Sanremo»

Dietro il successo di Lucio Corsi al Festival di Sanremo c’è anche la mano di Tommaso Ottomano, che ha composto e prodotto insieme al cantautore toscano il brano Volevo essere un duro, e lo ha ...

Al via "Periferie al centro": sit in di Forza Italia al Rione Marconi il 12 aprile 2025. Forza Italia, tour nelle periferie: «Rimettiamo al centro ciò che è stato dimenticato». Forza Italia fa tappa in Barriera, Rosso: "Le periferie non sono margini, ma punti di partenza". Forza Italia, raccolte dalla spiaggia di Sant’Elia ben 10 buste di rifiuti. FORZA ITALIA. PARTE DA NAPOLI IL VIAGGIO ALL’INTERNO DI TUTTE LE PERIFERIE. Le "Periferie al Centro": Torino in marcia per la rigenerazione urbana. Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce torinoggi.it:) Forza Italia fa tappa in Barriera, Rosso: "Le periferie non sono margini, ma punti di partenza" - Si è svolta ieri sera, nel quartiere di Barriera di Milano, la tappa torinese dell’iniziativa nazionale di Forza Italia “Periferie al Centro”, che coinvolge simultaneamente 14 Città metropolitane ...

() Al via "Periferie al centro": sit in di Forza Italia al Rione Marconi - A Reggio Calabria, il sit-in organizzato dal coordinamento Città metropolitana di Reggio Calabria di Forza Italia, si terrà sabato 12 aprile alle ore 10.30 presso il Rione Marconi (entrata viale ...

(L’agenzia ilroma.net ha pubblicato che:) Forza Italia, tour nelle periferie: «Rimettiamo al centro ciò che è stato dimenticato» - Non è una passerella, ma un attraversamento. Non una tappa, ma un messaggio politico: le periferie non sono margine, ma origine. Domani 12 aprile si terrà in contemporanea in 14 città metropolitane it ...