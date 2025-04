Fortitudo a Forlì | tutto pronto per il derby

derby dal peso specifico decisamente importante quello che andrà in scena domani alle 20 all’Unieuro Arena di Forlì, tra i romagnoli padroni di casa e la Fortitudo Flats Service. Divisi da una grande rivalità sportiva, Forlì e Fortitudo si sfidano in un confronto che vale tanto per la classifica di entrambe. Si annuncia una Unieuro Arena da tutto esaurito con la presenza, era anni che non succedeva, anche della Fossa, con le autorità competenti che visto l’intercessione delle rispettive società, hanno dato il via libera alla presenza della tifoseria bolognese. Fossa che oltre ai 450 biglietti dedicati e abbondantemente esauriti, proprio alla vigilia della trasferta di domani, questa mattina ha fatto sentire il suo calore alla squadra assistendo dalla tribuna del PalaZola, all’allenamento di rifinitura della formazione guidata da Attilio Caja. Sport.quotidiano.net - Fortitudo a Forlì: tutto pronto per il derby Leggi su Sport.quotidiano.net Bologna, 12 aprile 2025 -dal peso specifico decisamente importante quello che andrà in scena domani alle 20 all’Unieuro Arena di, tra i romagnoli padroni di casa e laFlats Service. Divisi da una grande rivalità sportiva,si sfidano in un confronto che vale tanto per la classifica di entrambe. Si annuncia una Unieuro Arena daesaurito con la presenza, era anni che non succedeva, anche della Fossa, con le autorità competenti che visto l’intercessione delle rispettive società, hanno dato il via libera alla presenza della tifoseria bolognese. Fossa che oltre ai 450 biglietti dedicati e abbondantemente esauriti, proprio alla vigilia della trasferta di domani, questa mattina ha fatto sentire il suo calore alla squadra assistendo dalla tribuna del PalaZola, all’allenamento di rifinitura della formazione guidata da Attilio Caja.

